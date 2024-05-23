Orta doğu yangın yeri: Reisi bugün toprağa veriliyor, İsrail Refah için düğmeye bastı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında İsrail’in diplomatik anlamda yalnızlaşmasının kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Sullivan, “Birleşmiş Milletler gibi uluslararası forumlarda İsrail'i güçlü bir şekilde savunan bir ülke olarak, daha önce İsrail'i destekleyen sesler de dahil olmak üzere giderek artan bir ses korosunun başka bir yöne kaydığını gördük. Bu bizi endişelendiriyor çünkü bunun İsrail'in uzun vadeli güvenliğine ya da canlılığına katkıda bulunacağına inanmıyoruz” dedi. Sullivan, İsrail’in ortaklıklarını ve dostluklarını yeniden canlandırmak için stratejik bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, “İsrail hükümeti ile görüştüğümüz ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması, sivillerin korunması, insani yardımların artırılması ve az önce bahsettiğim bölgesel entegrasyon vizyonunun takip edilmesine yönelik stratejik bir yaklaşımın İsrail'i dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ilişki kurmak ve zaman içinde İsrail için büyük bir güç kaynağı olan ve yeniden olabilecek birçok ortaklığı ve dostluğu yeniden canlandırmak için en iyi konuma getireceğine inandığımız bir konu bu” ifadelerini kullandı. Kolombiya Devlet Başkanı Petro'dan Ramallah'ta büyükelçilik açılması talimatı Güney Amerika ülkesi Kolombiya, Filistin'de büyükelçilik açmaya hazırlanıyor. Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo yaptığı açıklamada, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun Filistin'in Ramallah kentinde büyükelçilik açılması talimatı verdiğini duyurdu. Murillo gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Petro, Ramallah'ta Kolombiya büyükelçiliği açmamız yönünde talimat verdi. Bu, atacağımız bir sonraki adımdır" ifadelerini kullandı. Murillo, Filistin devletinin Birleşmiş Milletler nezdinde tanınmasını da yakında daha fazla ülkenin desteklemeye başlayacağına inandığını söyledi.