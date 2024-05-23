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Gündem Orta doğu yangın yeri: Reisi bugün toprağa veriliyor, İsrail Refah için düğmeye bastı
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Orta doğu yangın yeri: Reisi bugün toprağa veriliyor, İsrail Refah için düğmeye bastı

İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları aylardır devam ederken, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile sarsıldı. Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün yükseliyor. İsrail Gazze'deki askeri tugaylarının yarısını Refah harekatı için konuşlandırdı. Al Jazeera tam kapsamlı Refah işgali yakın göründüğünü vurgularken, Savaş Kabinesi müzakerecilere rehine görüşmelerine devam etme emri verdi. Öte yandan Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İranlı diğer yetkililerin cenazeleri bugün defnedilecek. İşte dakika dakika Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler...

• 23 Mayıs 2024 - 12:17 • Son Güncelleme:
• 23 Mayıs 2024 - 12:17 • Son Güncelleme:
1 Orta doğu yangın yeri: Reisi bugün toprağa veriliyor, İsrail Refah için düğmeye bastı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında İsrail’in diplomatik anlamda yalnızlaşmasının kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Sullivan, “Birleşmiş Milletler gibi uluslararası forumlarda İsrail'i güçlü bir şekilde savunan bir ülke olarak, daha önce İsrail'i destekleyen sesler de dahil olmak üzere giderek artan bir ses korosunun başka bir yöne kaydığını gördük. Bu bizi endişelendiriyor çünkü bunun İsrail'in uzun vadeli güvenliğine ya da canlılığına katkıda bulunacağına inanmıyoruz” dedi. Sullivan, İsrail’in ortaklıklarını ve dostluklarını yeniden canlandırmak için stratejik bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, “İsrail hükümeti ile görüştüğümüz ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması, sivillerin korunması, insani yardımların artırılması ve az önce bahsettiğim bölgesel entegrasyon vizyonunun takip edilmesine yönelik stratejik bir yaklaşımın İsrail'i dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ilişki kurmak ve zaman içinde İsrail için büyük bir güç kaynağı olan ve yeniden olabilecek birçok ortaklığı ve dostluğu yeniden canlandırmak için en iyi konuma getireceğine inandığımız bir konu bu” ifadelerini kullandı. Kolombiya Devlet Başkanı Petro'dan Ramallah'ta büyükelçilik açılması talimatı Güney Amerika ülkesi Kolombiya, Filistin'de büyükelçilik açmaya hazırlanıyor. Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo yaptığı açıklamada, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun Filistin'in Ramallah kentinde büyükelçilik açılması talimatı verdiğini duyurdu. Murillo gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Petro, Ramallah'ta Kolombiya büyükelçiliği açmamız yönünde talimat verdi. Bu, atacağımız bir sonraki adımdır" ifadelerini kullandı. Murillo, Filistin devletinin Birleşmiş Milletler nezdinde tanınmasını da yakında daha fazla ülkenin desteklemeye başlayacağına inandığını söyledi.

2 İRAN MEDYASI: GÖRKEMLİ VEDA

İRAN MEDYASI: GÖRKEMLİ VEDA

İran medyası Reisi'nin cenaze töreni için 'görkemli veda' başlığını kullandı. Tehran Times'a göre eşi görülmemiş katılım, merhum cumhurbaşkanının İran halkı üzerindeki derin etkisinin bir kanıtı. İran'ın Dini lideri Hamaney ise Katar Emiri ile yaptığı görüşmede, İran'ın merhum Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi'nin başlattığı yolu sürdürme kararlılığını vurguladı ve İran'ın rotasının son trajediye rağmen değişmeyeceğini söyledi.

3 İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İranlı diğer yetkililerin bugün cenazeleri defnedilecek. Cenazeler Reisi'nin doğum yeri Meşhed'deki sekizinci imam türbesinde toprağa verilecek. BU BİR İLK Reisi ülkede türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak ve bu da büyük bir onuru temsil ediyor. İran'ın Birjand kentindeki ana bulvarda buluşan binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Reisi'ye son görevlerini yerine getirmek için toplandı. Kalabalık Reisi'nin tabutunun taşındığı araca eşlik ederken, insanların tabuta dokunmak için yarıştığı görüldü.

4 SAVAŞ KABİNESİ ONAY VERDİ: REHİNE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDECEK

SAVAŞ KABİNESİ ONAY VERDİ: REHİNE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDECEK

İsrail dün Hamas'ın esir aldığı kadın askerlerin görüntülerini yayınladı. IDF tarafından yayınlanan videoda 7 Ekim'de esir alanın 5 kadın asker pijamaları içinde görülüyor. İsrail tarafı askerlere kötü muamele iddiasında bulunurken, Hamas İsrail'i videoyu değiştirmekle suçladı ve esirlere direnişin ahlak kurallarına uygun olarak davranıldığını vurguladı. İsrail Savaş Kabinesi'nin dün gerçekleştirdiği 4 saatlik toplantı sonrası, müzakerecilere rehine görüşmelerine devam etme emri verildi. Katar medyası da müzakerelerin canlandırılması için çalışmaların başlayacağını duyururken Mısırlı bir kaynak, İsrail heyetinin haftalık olarak Kahire'ye gideceğini öne sürdü.

5 İSRAİL ASKERLERİNİN YARISINI REFAH İÇİN KONUŞLANDIRDI

İSRAİL ASKERLERİNİN YARISINI REFAH İÇİN KONUŞLANDIRDI

Savaş gözlemcilerinin son raporuna göre, Gazze Şeridi'nde konuşlandırılan 10 İsrail askeri tugayından beşi şu anda Refah'ta faaliyet gösteriyor.

6 Orta doğu yangın yeri: Reisi bugün toprağa veriliyor, İsrail Refah için düğmeye bastı

ABD merkezli savunma düşünce kuruluşları, ISW ve CTP tarafından hazırlanan son savaş alanı raporuna göre, Refah'ta faaliyet gösteren İsrail güçleri, 14 kilometrelik Philadelphi Koridoru boyunca ilerliyor. İsrail savaş uçakları ise kara operasyonları için zemini şekillendirmek amacıyla doğu Refah'taki hedefleri vuruyor.