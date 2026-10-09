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GündemÖğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? MEB 'den Öğretmenler Günü genelgesi
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Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? MEB 'den Öğretmenler Günü genelgesi

09.10.2026 - 12:29Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak? 24 Kasım hangi güne denk geliyor? Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli tarafından merak edilen Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin genelgeyi yayımlamasının ardından kutlama tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Peki 2026 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak ve neden 24 Kasım'da kutlanıyor?

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1Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? MEB 'den Öğretmenler Günü genelgesi

Türkiye'de her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Öğretmenler Günü yaklaşırken, öğrenciler öğretmenlerine hazırlayacakları sürprizleri planlamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında bu yıl da Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler, anma programları ve kutlamalar düzenlenecek.

2Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? MEB 'den Öğretmenler Günü genelgesi

2026 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?


Türkiye'de Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. 2026 yılında ise 24 Kasım Salı gününe denk geliyor.

Öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamak ve öğretmenlerin emeklerini takdir etmek amacıyla kutlanan bu özel gün, okullarda gerçekleştirilen törenler ve çeşitli etkinliklerle anılıyor.

3Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? MEB 'den Öğretmenler Günü genelgesi

MEB'DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ GENELGESİ


Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin genelgeyi yayımladı. Genelgeye göre il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okullar ve ilgili kurumlar tarafından çeşitli kültürel, sanatsal, sportif ve akademik etkinlikler düzenlenecek.

Programlar kapsamında öğretmenlerin mesleki dayanışmasını güçlendirmeye yönelik faaliyetlere yer verilirken, emekli öğretmenler ile şehit öğretmenlerin ailelerine yönelik ziyaretlerin de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu yıl kutlamaların yalnızca törenlerle sınırlı kalmayıp eğitim, kültür, sanat ve sosyal sorumluluk alanlarına yayılan geniş kapsamlı etkinliklerle desteklenmesi hedefleniyor.

4Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? MEB 'den Öğretmenler Günü genelgesi

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?


Türkiye'de 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlanmasının temel nedeni, Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde "Millet Mektepleri Başöğretmeni" unvanını kabul etmiş olmasıdır.

1981 yılında alınan kararla birlikte 24 Kasım resmen Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiş ve o tarihten bu yana her yıl düzenli olarak kutlanmaya başlanmıştır.

5Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? MEB 'den Öğretmenler Günü genelgesi

24 KASIM'DA NELER YAPILACAK?


Bu yılki kutlamalar kapsamında;

Öğretmenlere yönelik törenler düzenlenecek,
Emekli öğretmenler ziyaret edilecek,
Şehit öğretmenler anılacak,
Öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla çeşitli yarışmalar gerçekleştirilecek,
Kültürel ve sanatsal etkinliklere yer verilecek,
Öğretmenlerin mesleki başarılarını öne çıkaran programlar hazırlanacak.
Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek etkinliklerle öğretmenlik mesleğinin toplumsal değeri bir kez daha vurgulanacak.

6Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? MEB 'den Öğretmenler Günü genelgesi

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ


Öğretmenler Günü, yalnızca bir kutlama günü değil; toplumun gelişmesinde ve yeni nesillerin yetişmesinde büyük rol üstlenen öğretmenlere duyulan saygı ve minnetin ifade edildiği özel bir gün olarak kabul ediliyor.Eğitimin temel taşı olan öğretmenler, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra karakter ve değer kazanımlarında da önemli rol oynuyor. Bu nedenle 24 Kasım, öğretmenlerin fedakârlıklarının ve emeklerinin hatırlandığı anlamlı günlerden biri olarak öne çıkıyor.

7Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? MEB 'den Öğretmenler Günü genelgesi

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