Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? MEB 'den Öğretmenler Günü genelgesi

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Öğretmenler Günü, yalnızca bir kutlama günü değil; toplumun gelişmesinde ve yeni nesillerin yetişmesinde büyük rol üstlenen öğretmenlere duyulan saygı ve minnetin ifade edildiği özel bir gün olarak kabul ediliyor.Eğitimin temel taşı olan öğretmenler, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra karakter ve değer kazanımlarında da önemli rol oynuyor. Bu nedenle 24 Kasım, öğretmenlerin fedakârlıklarının ve emeklerinin hatırlandığı anlamlı günlerden biri olarak öne çıkıyor.