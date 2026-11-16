ÖBA KASIM SEMİNERİ 2026 BAŞLADI! Öğretmen seminerleri nasıl izlenir, ne zaman bitecek?

1

ÖBA Kasım semineri 2026 başladı! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen Kasım dönemi mesleki çalışma programı, 16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden erişime açıldı. Türkiye genelinde MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 16-20 Kasım tarihlerini kapsayan mesleki çalışmalarını uzaktan eğitim yöntemiyle tamamlayabilecek. Bakanlığın açıklamasına göre seminer içerikleri 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar erişime açık kalacak. Belirlenen süre içerisinde eğitim programını tamamlayan öğretmenler, Kasım dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacak. Öte yandan eğitimlerin süresi, içerikleri ve tamamlanma kriterleri de ÖBA'nın resmî internet sitesinde yayımlandı. Peki, ÖBA Kasım semineri giriş ekranı açıldı mı? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? ÖBA seminer videoları nasıl izlenir, kaç saat sürüyor? Kasım semineri ne zaman bitecek ve nasıl tamamlanacak? İşte MEB ÖBA Kasım 2026 öğretmen seminerlerine ilişkin ayrıntılar...