ÖBA KASIM SEMİNERİ 2026 BAŞLADI! Öğretmen seminerleri nasıl izlenir, ne zaman bitecek?
ÖBA Kasım semineri 2026 giriş ekranı, 16 Kasım Pazartesi günü öğretmenlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında hazırlanan Kasım dönemi mesleki çalışma seminerleri erişime açıldı. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilen eğitimler, 16 Kasım Pazartesi saat 08.00 itibarıyla başladı. MEB tarafından açıklanan takvime göre öğretmenler, seminer videolarını 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Eğitimlerin kaç saat sürdüğü, ÖBA'ya nasıl giriş yapılacağı ve seminerlerin tamamlanma şartları da merak ediliyor. Peki, ÖBA Kasım semineri 2026 nasıl izlenir? Öğretmen seminerleri ne zaman bitecek? ÖBA seminerleri kaç saat sürüyor, son gün ne zaman? MEBBİS ve e-Devlet üzerinden ÖBA giriş ekranına nasıl ulaşılır? İşte 2026 ÖBA Kasım semineri giriş ekranı, eğitim takvimi ve merak edilen tüm detaylar...
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ÖBA Kasım semineri 2026 başladı! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen Kasım dönemi mesleki çalışma programı, 16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden erişime açıldı. Türkiye genelinde MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 16-20 Kasım tarihlerini kapsayan mesleki çalışmalarını uzaktan eğitim yöntemiyle tamamlayabilecek. Bakanlığın açıklamasına göre seminer içerikleri 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar erişime açık kalacak. Belirlenen süre içerisinde eğitim programını tamamlayan öğretmenler, Kasım dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacak. Öte yandan eğitimlerin süresi, içerikleri ve tamamlanma kriterleri de ÖBA'nın resmî internet sitesinde yayımlandı. Peki, ÖBA Kasım semineri giriş ekranı açıldı mı? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? ÖBA seminer videoları nasıl izlenir, kaç saat sürüyor? Kasım semineri ne zaman bitecek ve nasıl tamamlanacak? İşte MEB ÖBA Kasım 2026 öğretmen seminerlerine ilişkin ayrıntılar...
ÖBA KASIM SEMİNERİ 2026 BAŞLADI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Kasım dönemi mesleki çalışmalarının Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bakanlığın 30 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamaya göre öğretmenlerin mesleki çalışma programı, 16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla erişime açıldı.
MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumunda görev yapan öğretmenler, Kasım dönemi mesleki çalışmalarını ÖBA üzerinden sunulan uzaktan eğitim içeriklerine katılarak yerine getirebilecek.
Seminerler kapsamında hazırlanan eğitim videolarında öğretmenlik mesleğine ilişkin güncel konular, eğitim uygulamaları ve mesleki gelişimi destekleyen içerikler bulunuyor.
ÖBA KASIM SEMİNERİ GİRİŞ EKRANI 2026: ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL İZLENİR?
Kasım dönemi mesleki çalışmalarına katılacak öğretmenler, Öğretmen Bilişim Ağı'nın resmî internet sitesi üzerinden eğitim programına ulaşabilecek.
ÖBA Kasım semineri giriş işlemleri için şu adımlar izlenebilir:
Öncelikle www.oba.gov.tr adresine giriş yapın.
ÖBA platformundaki giriş bölümünden kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirin.
Eğitimler bölümünde yer alan 2026 Kasım Dönemi Meslekî Çalışma Semineri başlıklı programı bulun.
Eğitim programını açarak seminer içeriklerini görüntüleyin.
Video dersleri takip ederek eğitim programını tamamlayın.
Eğitimlerin tamamlanma durumunu ÖBA üzerinden kontrol edin.
Öğretmenlerin belirtilen süre içerisinde programdaki eğitimleri tamamlamaları gerekiyor.
ÖBA seminer giriş ekranı: https://www.oba.gov.tr/
2026 Kasım Dönemi Meslekî Çalışma Semineri: https://www.oba.gov.tr/egitim/detay/2026-kasim-donemi-mesleki-calisma-semineri-2208
ÖBA KASIM SEMİNERİ NE ZAMAN BİTECEK? SON GÜN HANGİ TARİH?
ÖBA Kasım semineri 2026 bitiş tarihi, mesleki çalışmalarını tamamlamak isteyen öğretmenler tarafından araştırılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığının duyurusuna göre eğitimler 16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de başladı. Seminer içerikleri 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar erişime açık olacak.
2026 ÖBA Kasım semineri takvimi:
Mesleki çalışma tarihleri: 16-20 Kasım 2026
Eğitimlerin başlangıcı: 16 Kasım Pazartesi
Başlangıç saati: 08.00
Seminerleri tamamlamak için son gün: 22 Kasım Pazar
Son erişim saati: 23.59
Eğitim platformu: Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA)
Bakanlığın açıklamasına göre bu süre içerisinde eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Kasım dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacak.
ÖBA KASIM SEMİNERİ KAÇ SAAT SÜRÜYOR?
ÖBA Kasım semineri kapsamında hazırlanan eğitim programının süresi ve tamamlanma şartları da belli oldu.
Öğretmen Bilişim Ağı'nın resmî internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2026 Kasım Dönemi Meslekî Çalışma Semineri'nin eğitim süresi 15 saat olarak belirtiliyor.
Programın başarı kriteri ise yüzde 100 tamamlama olarak açıklandı.
Bu nedenle öğretmenlerin seminer programındaki eğitim içeriklerinin tamamını belirtilen tarihe kadar bitirmeleri gerekiyor.
ÖBA KASIM SEMİNERLERİ ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
2026 Kasım dönemi öğretmen seminerleri, Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.
Öğretmenler, 16-20 Kasım tarihlerindeki mesleki çalışmalarını okullarda yüz yüze seminere katılmak yerine ÖBA üzerinden yayımlanan uzaktan eğitim içeriklerini tamamlayarak gerçekleştirebilecek.
Eğitim videolarının 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar erişime açık olması, öğretmenlere programı belirtilen süre içerisinde tamamlama imkânı sunuyor.
ÖBA KASIM SEMİNERİNDE HANGİ KONULAR İŞLENİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2026 Kasım dönemi mesleki çalışma programında öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan farklı eğitim başlıkları yer alıyor.
ÖBA üzerinden yayımlanan seminerin ana konu başlıkları şöyle:
Millî Eğitim Akademisi Tanıtımı
Maarifin Kalbinde Oyun
Ortak Sınav Sistemi
Eğitim Ortamlarında Zorlaştırıcı Yaşantılar, Önleyici ve İyileştirici Yaklaşımlar
Öğretmen Olmak
Medya, Eğitim ve Kültür
Programda oyun temelli öğrenme, ortak sınav uygulamaları, ruh sağlığı okuryazarlığı, okul-aile iş birliği, akran ilişkileri ve okul güvenliği gibi konular da ele alınıyor.
Ayrıca eğitim ortamlarında karşılaşılabilecek risklerin erken fark edilmesi, kriz yönetimi ve öğrencilerin psikososyal gelişiminin desteklenmesi gibi başlıklara da yer veriliyor.
ÖBA KASIM SEMİNERİ NASIL TAMAMLANIR? YÜZDE 100 TAMAMLAMA ŞARTI NEDİR?
ÖBA Kasım seminerinde öğretmenlerin eğitim programını eksiksiz tamamlamaları gerekiyor.
Öğretmen Bilişim Ağı'nın resmî eğitim sayfasında yer alan bilgilere göre programın başarı kriteri yüzde 100 tamamlama olarak belirlendi.
Buna göre öğretmenlerin eğitim kapsamındaki video içeriklerinin tamamını takip etmesi ve programın tamamlanma koşullarını yerine getirmesi gerekiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin Kasım dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacağını duyurdu.
Öğretmenlerin eğitimlerini tamamladıktan sonra ÖBA platformundaki ilerleme ve tamamlanma bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.
ÖBA KASIM SEMİNERİNE KİMLER KATILABİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre 2026 Kasım dönemi mesleki çalışmalarına Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumunda görev yapan öğretmenler katılabilecek.
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan program, farklı branşlarda görev yapan eğitimcilerin yararlanabileceği içeriklerden oluşuyor.
Seminer kapsamında eğitim politikaları, öğretim süreçleri, öğrenci gelişimi ve eğitim ortamlarında karşılaşılan sorunlara yönelik çeşitli çalışmalar bulunuyor.
ÖBA KASIM SEMİNERİ GİRİŞİ İÇİN HANGİ ADRES KULLANILACAK?
Kasım dönemi mesleki çalışma programına katılacak öğretmenlerin resmî Öğretmen Bilişim Ağı internet sitesini kullanmaları gerekiyor.
ÖBA sistemine www.oba.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.
Öğretmenler, platformda yer alan 2026 Kasım Dönemi Meslekî Çalışma Semineri sayfası üzerinden eğitim içeriklerini görüntüleyebiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre seminerlerin tamamlanması için son tarih 22 Kasım 2026 Pazar saat 23.59 olacak.