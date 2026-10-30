LGS 2027 SINAV TAKVİMİ! LGS 2027 sınavı ne zaman yapılacak? MEB son dakika olarak duyurdu

Liseye geçiş maratonunda beklenen haber geldi ve 2027 LGS sınav tarihi resmen netleşti. Millî Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde 8'inci sınıf öğrencilerinin ter dökeceği sınavın tarihini duyurdu.

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı.



Yayımlanan takvimde 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın tarihi açıklandı.



Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.



8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.



2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.