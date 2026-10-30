Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemLGS 2027 SINAV TAKVİMİ! LGS 2027 sınavı ne zaman yapılacak? MEB son dakika olarak duyurdu
HaberlerGündem Haberleri LGS 2027 SINAV TAKVİMİ! LGS 2027 sınavı ne zaman yapılacak? MEB son dakika olarak duyurdu

LGS 2027 SINAV TAKVİMİ! LGS 2027 sınavı ne zaman yapılacak? MEB son dakika olarak duyurdu

30.10.2026 - 14:56Güncellenme Tarihi:
LGS 2027 SINAV TAKVİMİ! LGS 2027 sınavı ne zaman yapılacak? MEB son dakika olarak duyurdu

Milyonlarca öğrenci ve velinin kilitlendiği 2027 LGS sınav tarihi için Millî Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen haber geldi. 8’inci sınıf öğrencilerinin liselere geçiş maratonunda çalışma takvimini şekillendirecek kritik tarih resmen netleşti. Peki, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav hangi gün yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak ve oturum saatleri nasıl olacak? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı LGS takvimine dair tüm merak edilen ayrıntılar…

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Liseye geçiş maratonunda beklenen haber geldi ve 2027 LGS sınav tarihi resmen netleşti. Millî Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde 8'inci sınıf öğrencilerinin ter dökeceği sınavın tarihini duyurdu.

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı.

Yayımlanan takvimde 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın tarihi açıklandı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Denizli’de 280 milyon dolarlık dev yatırım için geri sayım! Son tarih 6 Kasım: Şehrin kaderi değişiyor
#Gündem

Denizli’de 280 milyon dolarlık dev yatırım için geri sayım! Son tarih 6 Kasım: Şehrin kaderi değişiyor

Ayvalık'ta 'sıvı altın' sezonu görkemli törenle başladı: 21. Uluslararası Ayvalık Zeytin Festivali başladı!
#Gündem

Ayvalık'ta 'sıvı altın' sezonu görkemli törenle başladı: 21. Uluslararası Ayvalık Zeytin Festivali başladı!

LGS 2027 SINAV TAKVİMİ! LGS 2027 sınavı ne zaman yapılacak? MEB son dakika olarak duyurdu
#Gündem

LGS 2027 SINAV TAKVİMİ! LGS 2027 sınavı ne zaman yapılacak? MEB son dakika olarak duyurdu