Ayvalık'ta 'sıvı altın' sezonu görkemli törenle başladı: 21. Uluslararası Ayvalık Zeytin Festivali başladı!

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Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da kentin tarımsal üretim potansiyeline dikkati çekerek, zeytin ve zeytinyağının bölge ekonomisine ve ülke tarımına önemli katkı sağladığını söyledi.



Balıkesir'de yaklaşık 13 milyon zeytin ağacı bulunduğuna işaret eden Akın, Körfez bölgesinin zeytin ve zeytinyağında marka değeri ve kalite açısından önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.