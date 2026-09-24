ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURULARINDA SON GÜN! 2026 MEB iller arası yer değiştirme ekranı

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İkinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenleri kapsıyor.



Genel başvuru şartına göre öğretmenlerin görev yaptıkları ilde 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olması gerekiyor.



Bakanlığa sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna geçenlerde ise mevzuat kapsamında sözleşmeli ve kadrolu olarak toplam dört yıllık çalışma süresinin 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla tamamlanmış olması şartı aranıyor.



Bunun yanında ikinci yer değiştirme dönemine özel bazı istisnalar da bulunuyor.