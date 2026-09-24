ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURULARINDA SON GÜN! 2026 MEB iller arası yer değiştirme ekranı
MEB öğretmen il dışı tayin başvurularında son güne girildi. 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında tercih işlemleri bugün saat 16.00'da sona erecek. Başvurularını henüz tamamlamayan öğretmenler MEBBİS üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki MEB il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, kaç okul tercih edilebilir ve öğretmen tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 MEB ikinci iller arası yer değiştirme takvimi ve merak edilen ayrıntılar...
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Milli Eğitim Bakanlığının kadrolu öğretmenler için başlattığı 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde tercihlerin son günü geldi.
23 Eylül'de başlayan başvuru süreci 24 Eylül Perşembe günü saat 16.00 itibarıyla tamamlanacak. İl dışı tayin isteyen öğretmenlerin tercihlerini bu saate kadar elektronik ortamda yapması gerekiyor.
Başvuruların tamamlanmasının ardından bekleyiş de uzun sürmeyecek. MEB'in açıkladığı takvime göre atama işlemleri 25 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek ve sonuçlar aynı gün ilan edilecek.
MEB İL DIŞI TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 24 Eylül Perşembe günü saat 16.00'da sona erecek.
MEB'in yayımladığı takvime göre başvuruların alınması ve kurum onayları için belirlenen süre 23-24 Eylül tarihlerini kapsıyor.
Bu nedenle ikinci il dışı tayin hakkından yararlanmak isteyen öğretmenlerin başvuru ve tercih işlemlerini bugün saat 16.00'ya kadar tamamlaması gerekiyor.
MEB İKİNCİ İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları elektronik ortamda alınıyor.
Başvuru işlemleri MEBBİS üzerinden gerçekleştirilebiliyor. MEB Personel Genel Müdürlüğü de 23 Eylül'de "Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusu (2026-2)" ekranını erişime açtı.
MEBBİS BAŞVURU EKRANI
Öğretmenlerin tercih işlemlerinin ardından başvuruların ilgili eğitim kurumu müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanması gerekiyor.
MEB İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
İkinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenleri kapsıyor.
Genel başvuru şartına göre öğretmenlerin görev yaptıkları ilde 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olması gerekiyor.
Bakanlığa sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna geçenlerde ise mevzuat kapsamında sözleşmeli ve kadrolu olarak toplam dört yıllık çalışma süresinin 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla tamamlanmış olması şartı aranıyor.
Bunun yanında ikinci yer değiştirme dönemine özel bazı istisnalar da bulunuyor.
3 YILINI DOLDURMAYAN ÖĞRETMENLERE 12 İL İÇİN TERCİH HAKKI
İkinci iller arası yer değiştirme döneminin dikkat çeken ayrıntılarından biri, bulunduğu ilde üç yıllık çalışma süresini henüz tamamlamayan bazı öğretmenlere tanınan tercih hakkı oldu.
MEB'in duyurusuna göre Ek-1 listesinde yer alan 12 il dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2026 itibarıyla bulunduğu ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış öğretmenler de belirlenen 12 il için başvuruda bulunabilecek.
Bu kapsamda tercih yapılabilecek iller şöyle:
Ağrı, Ardahan, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, İstanbul, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van.
Bu kapsamdaki başvurular, genel şartları taşıyan öğretmenlerin atama işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üzerinden değerlendirilecek.
ÖĞRETMENLER KAÇ OKUL TERCİH EDEBİLİR?
Başvuru şartlarını taşıyan öğretmenler, ilan edilen kontenjanlar arasından aynı veya farklı illerde bulunan en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek.
40 eğitim kurumu tercihinin tamamını kullanan öğretmenlere ayrıca 41'inci seçenek imkânı tanınıyor.
Bu seçeneği işaretleyen öğretmenler, tercih ettikleri eğitim kurumlarına atanamamaları durumunda belirledikleri bir ilde boş kalan kontenjanlardan birine atanmak istediklerini bildirebilecek.
İL DIŞI TAYİNLERDE ATAMA NASIL YAPILACAK?
Atamalarda öğretmenlerin tercihleri ile hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak.
Hizmet puanlarının eşit olması halinde öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adaya öncelik verilecek. Eşitliğin devam etmesi durumunda ise atama bilgisayar kurasıyla belirlenecek.
Yer değiştirme işlemlerinde hizmet puanının hesabında 24 Eylül 2026 tarihi, hizmet süresinin hesabında ise 31 Aralık 2026 tarihi esas alınacak.
2026 MEB İKİNCİ İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları için tarih belli.
MEB'in yayımladığı takvime göre atamalar 25 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek ve sonuçlar aynı gün ilan edilecek.
Böylece bugün saat 16.00'da sona erecek tercih sürecinin ardından öğretmenler yalnızca bir gün sonra atama sonuçlarını öğrenebilecek.
Atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden duyurulacak.
ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN İLİŞİK KESECEK?
İkinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında ataması yapılan öğretmenlerin görevden ayrılma ve ilişik kesme işlemleri 25 Eylül 2026 tarihinden itibaren başlayabilecek.
Ataması gerçekleşen öğretmenler, gerekli işlemlerin ardından yeni görev yerlerindeki eğitim kurumlarında görevlerine başlayabilecek.
KİMLER İKİNCİ İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU YAPAMAZ?
MEB'in yayımladığı duyuruda ikinci iller arası yer değiştirme sürecinin dışında tutulan öğretmenler de belirtildi.
2026 yılı yaz tatili döneminde il içi isteğe bağlı, iller arası isteğe bağlı veya iller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında ataması gerçekleştirilen öğretmenler, atamalarını iptal ettirmiş olsalar dahi bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamıyor.
2026 yılı Alan Değişikliği Duyurusu kapsamında alan değişikliği gerçekleştirilenler ile 2026 BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında ataması yapılan öğretmenler de ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu yapamıyor.
ÖĞRETMEN EŞLER İÇİN DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
Her ikisi de öğretmen olan eşler açısından tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken bir düzenleme de bulunuyor.
MEB duyurusuna göre öğretmen eşlerden yalnızca birinin bu yer değiştirme kapsamında başka bir ile atanması veya eşlerin farklı illere atanması halinde, bu atamalardan kaynaklanan aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusu 2027 yılı yarıyıl tatili mazeret döneminde yapılabilecek.
Bu nedenle öğretmen eşlerin tercihlerini oluştururken söz konusu takvimi dikkate almaları gerekiyor.
2026 MEB İKİNCİ İL DIŞI TAYİN TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığının ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimi şöyle:
Başvuruların alınması ve kurum onayları: 23-24 Eylül 2026, saat 16.00'ya kadar
Atamaların yapılması ve sonuçların ilanı: 25 Eylül 2026
Görevden ayrılma ve ilişik kesme işlemleri: 25 Eylül 2026 tarihinden itibaren
Başvuruların bugün saat 16.00'da tamamlanmasının ardından öğretmenlerin gündemi de "MEB il dışı tayin sonuçları"na dönecek. Atama işlemleri ve sonuçların ilanı için MEB'in takviminde 25 Eylül Cuma günü yer alıyor.