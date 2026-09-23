MEB İKİNCİ İL DIŞI TAYİN TERCİHLERİ BAŞLIYOR! MEBBİS ekranı açıldı mı? Öğretmenler nasıl başvuru yapacak, sonuçlar ne zaman?
MEB ikinci il dışı tayin tercihleri ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak? 2026 öğretmen ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerin ikinci il dışı yer değiştirme tercihleri 23 Eylül Çarşamba günü başlayacak ve 24 Eylül Perşembe günü tamamlanacak. Peki, MEB ikinci il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır, MEBBİS tercih işlemleri nereden yapılacak, atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte öğretmenlerin merakla beklediği 2026 ikinci il dışı tayin takvimi ve başvuru sürecinin ayrıntıları...
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Öğretmenlerin yakından takip ettiği MEB ikinci il dışı tayin süreci başlıyor. İkinci il dışı tayin başvuruları başladı mı, MEBBİS tercih ekranından işlemler nasıl yapılır, tercihler için son gün ne zaman? MEB il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, atamalar hangi tarihte yapılacak? soruları başka bir ilde görev yapmak isteyen öğretmenlerin gündeminde. İşte MEBBİS il dışı atama sürecine dair detaylar...
MEB İKİNCİ İL DIŞI TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 MEB ikinci il dışı tayin başvuruları başladı mı, öğretmenler ne zaman tercih yapabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme tercihleri 23 Eylül 2026 Çarşamba günü başlayacak.
Öğretmenler 23 ve 24 Eylül tarihlerinde tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından ise atama aşamasına geçilecek.
MEB İKİNCİ İL DIŞI TAYİN TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
İkinci il dışı tayin tercihleri için son gün ne zaman, öğretmenlerin başvuru süresi kaç gün?
MEB ikinci il dışı yer değiştirme tercihleri için son tarih 24 Eylül 2026 Perşembe olacak.
Böylece öğretmenler 23 ve 24 Eylül olmak üzere iki günlük tercih süresine sahip olacak. İl dışı yer değişikliği yapmak isteyen öğretmenlerin işlemlerini belirtilen takvim içerisinde tamamlaması gerekiyor.
MEB İKİNCİ İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğretmenler ikinci il dışı tayin başvurusunu nereden yapacak, MEBBİS tercih işlemleri nasıl gerçekleştirilecek?
İkinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları MEBBİS sistemi üzerinden yapılacak.
Öğretmenlerin tercihlerini belirtilen süre içerisinde sisteme girerek tamamlamaları gerekiyor. Yapılan tercihler okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından onaylanacak.
Bu nedenle öğretmenlerin tercih işlemlerinin yanı sıra başvurularının onay durumunu da takip etmeleri önem taşıyor.
MEBBİS TERCİH EKRANI AÇILDI MI?
MEBBİS İL DIŞI TAYİN TERCİH EKRANI AÇILDI MI? MEBBİS il dışı tayin tercih ekranı açıldı mı, ikinci il dışı yer değiştirme işlemleri ne zaman yapılacak?
2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimine göre tercih dönemi 23 Eylül Çarşamba günü başlayacak.
Öğretmenler tercih işlemlerini 23-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirebilecek. İki günlük tercih sürecinin ardından atamalar yapılacak.
MEBBİS TERCİH EKRANI
2026 MEB İKİNCİ İL DIŞI TAYİN TAKVİMİ
MEB ikinci il dışı tayin tercihleri hangi tarihlerde yapılacak, atamalar ne zaman gerçekleştirilecek?
2026 MEB ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimi şöyle:
Tercihlerin başlaması: 23 Eylül 2026 Çarşamba
Tercihlerin sona ermesi: 24 Eylül 2026 Perşembe
Atama işlemleri: 25 Eylül 2026 Cuma
Buna göre öğretmenlerin tercih sürecinin tamamlanması ile atama işlemleri arasında uzun bir bekleme süresi olmayacak.
MEB İKİNCİ İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 MEB il dışı tayin sonuçları ne zaman belli olacak, ikinci il dışı atamaları hangi tarihte yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre atama işlemleri 25 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.
Öğretmenlerin 23-24 Eylül tarihlerindeki tercih işlemlerinin ardından gözler 25 Eylül'deki atamalara çevrilecek.
Atama sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü üzerinden duyurulması bekleniyor.
İKİNCİ İL DIŞI TAYİN HAKKINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
MEB ikinci il dışı tayin hakkı kimlere verildi, hangi öğretmenler tercih yapabilecek?
İkinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlere yönelik gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin açıklamasında öğretmenlerin istekleri ve sahanın ihtiyaçlarının dikkate alındığını belirtmişti.
MEB İKİNCİ İL DIŞI TAYİN BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?
MEB ikinci il dışı tayin tercihlerinde son gün hangi tarih, başvurular ne zaman sona erecek?
İkinci il dışı tayin tercihleri 24 Eylül Perşembe günü sona erecek.
Başvuru ve tercih sürecinin iki günle sınırlı olması nedeniyle öğretmenlerin işlemlerini belirtilen tarihler içerisinde tamamlaması gerekiyor.
MEB İKİNCİ İL DIŞI TAYİN HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
MEB ikinci il dışı tayin başvuruları ne zaman?
2026 ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak.
MEB ikinci il dışı tayin başvuruları ne zaman bitiyor?
Tercih süreci 24 Eylül 2026 Perşembe günü tamamlanacak.
MEB ikinci il dışı tayin başvurusu nereden yapılacak?
Öğretmenlerin başvuru ve tercih işlemleri MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek.
MEBBİS ikinci il dışı tayin tercihleri ne zaman?
Tercihler 23 Eylül Çarşamba günü başlayacak ve 24 Eylül Perşembe günü sona erecek.
MEB ikinci il dışı tayin sonuçları ne zaman?
Atama işlemleri 25 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.
İkinci il dışı tayin hakkından kimler yararlanabilecek?
Süreç, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlere yönelik gerçekleştirilecek.
Tercihler nasıl onaylanacak?
MEBBİS üzerinden yapılan tercihler okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından onaylanacak.
2026 ikinci il dışı tayin tercihleri kaç gün sürecek?
Tercihler 23 ve 24 Eylül tarihlerinde alınacak. Buna göre tercih süreci iki gün sürecek.