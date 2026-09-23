MEB İKİNCİ İL DIŞI TAYİN TERCİHLERİ BAŞLIYOR! MEBBİS ekranı açıldı mı? Öğretmenler nasıl başvuru yapacak, sonuçlar ne zaman?

10



MEB ikinci il dışı tayin başvuruları ne zaman?

2026 ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak.



MEB ikinci il dışı tayin başvuruları ne zaman bitiyor?

Tercih süreci 24 Eylül 2026 Perşembe günü tamamlanacak.



MEB ikinci il dışı tayin başvurusu nereden yapılacak?

Öğretmenlerin başvuru ve tercih işlemleri MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek.



MEBBİS ikinci il dışı tayin tercihleri ne zaman?

Tercihler 23 Eylül Çarşamba günü başlayacak ve 24 Eylül Perşembe günü sona erecek.



MEB ikinci il dışı tayin sonuçları ne zaman?

Atama işlemleri 25 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.



İkinci il dışı tayin hakkından kimler yararlanabilecek?

Süreç, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlere yönelik gerçekleştirilecek.



Tercihler nasıl onaylanacak?

MEBBİS üzerinden yapılan tercihler okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından onaylanacak.



2026 ikinci il dışı tayin tercihleri kaç gün sürecek?

Tercihler 23 ve 24 Eylül tarihlerinde alınacak. Buna göre tercih süreci iki gün sürecek.