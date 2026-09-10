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MEB açıkladı ülke geneli ortak yazılı sınav takvimi belli oldu

10.09.2026 - 20:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA, (DHA)

MEB açıkladı ülke geneli ortak yazılı sınav takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihlerini belirledi.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin gelişimlerinin süreç odaklı izlenmesi, müfredatın işlenmesinde bütünlük sağlanması ve ölçme ve değerlendirmede uygulama birliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen ülke geneli ortak yazılı sınav uygulaması, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 9 ve 10'uncu sınıf düzeylerinde ülke genelinde toplam 8 ortak yazılı sınav gerçekleştirilecek. Sınavlarda, öğrencilerin cevaplarını kendilerinin oluşturduğu açık uçlu sorular kullanılacak.

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Ülke geneli ortak yazılı sınavlar; 1'inci dönemde 6'ncı sınıf matematik, 10'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı, 7'nci sınıf Türkçe ve 9'uncu sınıf matematik derslerinden; 2'nci dönemde ise 7'nci sınıf matematik, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı, 6'ncı sınıf Türkçe ve 10'uncu sınıf matematik derslerinden gerçekleştirilecek. Birinci dönem birinci yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026’da, birinci dönem ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027’de, ikinci dönem birinci yazılı sınavları 6-7 Nisan 2027’de, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları 8-9 Haziran 2027’de yapılacak.

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TOPLU LİSTELER YAYIMLANMAYACAK

Ortak yazılı sınav sonuçlarına göre öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak, okullar ve sınıflar arasında karşılaştırmalı veri oluşturulmayacak. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrencilerin ölçme ve değerlendirmelerinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) esas alınacak. Uygulama kapsamında öğrencilerin öğrenme düzeylerinin belirlenmesi, öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi ve öğrencilere geri bildirim sağlayacak verilerin oluşturulması hedefleniyor. (DHA)

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