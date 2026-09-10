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GündemKöpek sahiplerine uyarı! Kayıt yaptırmayana 10 bin, terk edene 108 bin TL ceza
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Köpek sahiplerine uyarı! Kayıt yaptırmayana 10 bin, terk edene 108 bin TL ceza

10.09.2026 - 19:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Köpek sahiplerine uyarı! Kayıt yaptırmayana 10 bin, terk edene 108 bin TL ceza

Yozgat Valiliği, sahipli köpeklerin kuduz aşılarının yaptırılması ve mikroçip ile kayıt altına alınmasına yönelik çalışmaların il merkezi, ilçeler ve köylerde aralıksız sürdüğünü belirterek yükümlülüklerini yerine getirmeyen hayvan sahiplerine uygulanacak cezalar konusunda uyarıda bulundu.

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Valilikten yapılan açıklamada, sahipli köpeklerin kayıt altına alınmasının hem hayvanların güvenliği hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamaya göre, köpek sahiplerinin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine mikroçip, pasaport ve kuduz aşı bedelini yatırarak dilekçe ile başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurunun ardından 6 aylık yaşa kadar olan sahipli köpekler kayıt altına alınarak kuduz aşıları uygulanacak.

Köpek sahiplerine uyarı Kayıt yaptırmayana 10 bin, terk edene 108 bin TL ceza


Terk edene 108 bin lirayı aşan ceza
Valilik, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen hayvan sahiplerini de uyardı. Buna göre, 6 aylık yaştan büyük köpeğini kayıt altına aldırmayanlara 10 bin 423 lira idari para cezası uygulandıktan sonra mikroçip takılabilecek.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipli hayvanını terk edenlere ise 108 bin 370 lira idari para cezası uygulanacak.

Öte yandan, gözetimi altındaki hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı açısından tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakan ya da kontrolünde ihmalkâr davranan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesi uyarınca 6 aya kadar hapis ve adli para cezası uygulanabileceği bildirildi.

Valilik açıklamasında, kayıtlı hayvanların köy ve mahalle içinde bağlı tutulması, serbest bırakılmaması ve terk edilmemesi gerektiği hatırlatılarak, vatandaşların hem yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri hem de toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamaları istendi.

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