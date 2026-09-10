Tamir yüzünden çıkan silahlı kavga sanayi sitesini Teksas'a döndürdü: Önce tüfekle ateş etti, sonra araçla ezildi

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Benim aracı kiraladığım müşterim beyaz eşya işi yapıyor, kendi arabası arızalanınca arabasını buraya getiriyor. Bu sebeple kendisine kiralık araç verdim. O araç da arıza yaptı, arabalar bir aydır burada yatıyor. Bir tanesi şu an dükkanın içerisinde. Diğerini de ben götürdüm başka servise tamir ettirmeye. Müşterimiz bir aydır gidip geliyor, dükkan sahibine 'arabaları bitir, ben iş yapamıyorum' diyor. Ben de defalarca kendisini uyardım, dedim ki 'bak bu arabaları bitir, müşterim mağdur oluyor'.