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GündemÖğretmen atamalarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor! KPSS ve sözlü mülakat kaldırılıyor
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Öğretmen atamalarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor! KPSS ve sözlü mülakat kaldırılıyor

Yıllardan beri tartışma konusu olan öğretmen atamaları, yeni müfredatla değiştiriliyor. Öğretmen adaylarının önündeki en büyük engellerden olan KPSS puanı şartı ve sözlü mülakat notu uygulamaları kaldırılıyor. Öğretmen atamalarıyla ilgili yeni dönem hakkında bilgi veren Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural, 'Özellikle uygulama becerileri bizim için çok önemli. Yani kişinin bilgisi kadar bu bilgiyi sınıfa nasıl taşıdığını kendi hitap ettiği öğrenci kitlesine nasıl aktardığı meselesi dolayısıyla biz akademide uygulamalı beceri setini kazansın isteriz' dedi. İşte yeni öğretmen atama sisteminin tüm detayları...

AA
• 06 Mayıs 2025 - 11:51 • Son Güncelleme:
AA
• 06 Mayıs 2025 - 11:51 • Son Güncelleme:
1Öğretmen atamalarında yeni dönem 1 Eylülde başlıyor KPSS ve sözlü mülakat kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarında yeni bir sistemi hayata geçiriyor. KPSS şartı kaldırılırken, sözlü mülakat uygulamasına da son veriliyor. Kurulacak Milli Eğitim Akademilerinde, öğretmen adayları beceri odaklı uygulamalı eğitimden geçecek. Yeni uygulamanın detaylarını ilk kez Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural anlattı.

2UYGULAMA 1 EYLÜLDE BAŞLIYOR

UYGULAMA 1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

1 Eylül itibarıyla öğretmen atamalarında yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Akademisi ile 10 bin öğretmen adayının istihdamı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

32ÖĞRETMENLER, ADAY ÖĞRETMENLERİ YETİŞTİRECEK

2ÖĞRETMENLER, ADAY ÖĞRETMENLERİ YETİŞTİRECEK'

Akademiye ilişkin ayrıntıları Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural, ilk kez TRT Haber'e anlattı. Vural, 'Özellikle uygulama becerileri bizim için çok önemli. Yani kişinin bilgisi kadar bu bilgiyi sınıfa nasıl taşıdığını kendi hitap ettiği öğrenci kitlesine nasıl aktardığı meselesi dolayısıyla biz akademide uygulamalı beceri setini kazansın isteriz.

4Öğretmen atamalarında yeni dönem 1 Eylülde başlıyor KPSS ve sözlü mülakat kaldırılıyor

Öğretmenlerin öğretmen yetiştirme sürecine dahil olacağı bir dönemle karşılaşacağız uzman ve başöğretmen unvanına sahip öğretmenlerimiz yapılacak çeşitli değerlendirmeler sonucunda eğitim personeli olarak istihdam edilebilecek. Üniversitelerde doktor öğretim üyesi ve üstün unvanlarda bulunan kişiler bize gelip eğitim personeli olabilecek."

5ADAYLARA AKADEMİ GİRİŞ SINAVI VE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ UYGULANACAK

ADAYLARA AKADEMİ GİRİŞ SINAVI VE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ UYGULANACAK

Öğretmen adayları için bundan böyle KPSS şartı aranmayacak. Sayısal ve sözel soruların olduğu akademi giriş sınavı ile öğretmenlik alan bilgisi testi uygulanacak.

6Öğretmen atamalarında yeni dönem 1 Eylülde başlıyor KPSS ve sözlü mülakat kaldırılıyor

Akademi Giriş Sınavı'nda adaylara 80 soru sorulacak, 110 dakika süre tanınacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde ise 50 soru için 90 dakika süre verilecek. Adayların sınav ortalamasına göre başarı sırası belirlenecek.

7Öğretmen atamalarında yeni dönem 1 Eylülde başlıyor KPSS ve sözlü mülakat kaldırılıyor

Vural sınavla ilgili şu bilgileri verdi:"80 soru AGS 50 soru da ÖABT testinden iki ayrı testin yüzde 50 ayrı ortalaması alınarak 17 alan bu şekilde seçilecek. Başta İngilizce, Fransızca olmak üzere 10 yabancı dil alanımız ise hem YDS‘ye hem AGS‘ye girecek.

8Öğretmen atamalarında yeni dönem 1 Eylülde başlıyor KPSS ve sözlü mülakat kaldırılıyor

Sözel ve sayısal yetenek yüzde 18.75’lik bir ağırlığa sahip olacak eğitimin temel kavramları ve kuramları dediğimiz yüzde 30 mevzuat, yüzde 10 coğrafya, yüzde 10 tarih, yüzde12,5 şeklinde bir ağırlığı olacak."

9AKADEMİ GİRİŞ SINAVI VE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ UYGULANACAK

AKADEMİ GİRİŞ SINAVI VE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ UYGULANACAK

Öğretmen adayları azami 14 ay eğitim alacak. Eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olacak. Teorik derslerin yüzde 40'ı ile uygulamalı derslerin yüzde 60'ı toplanarak atamaya esas başarı puanı belirlenecek.

10Öğretmen atamalarında yeni dönem 1 Eylülde başlıyor KPSS ve sözlü mülakat kaldırılıyor

Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural, "Daha önce öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü olarak hizmet içi eğitim merkezlerimiz vardı bunların hepsi eğitim uygulama merkezlerine dönüştüler. İlave binaları da şu an değerlendirme süreci devam ediyor. Çok yoğun bir talep var hemen hemen bütün illerimiz kendi ilinde akademiye ait bir merkezin açılmasını istiyor" dedi.

11İstanbul, Ankara, Erzurum, Mersin, Rize, Aksaray ve Tokat akademi binası kurulacak başlıca iller arasında...

İstanbul, Ankara, Erzurum, Mersin, Rize, Aksaray ve Tokat akademi binası kurulacak başlıca iller arasında...

Vural, ilave eğitim merkezlerinin açılışının yapılacağını belirterek, "Biz amaca uygunluk noktasında bir değerlendirme yapacağız hangi alanda orada eğitim planlıyor isek buna dair en uygun şartlar hangi il sunuyor ise o ilin değerlendirilmesini planlıyoruz" diye konuştu.