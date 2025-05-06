Öğretmen atamalarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor! KPSS ve sözlü mülakat kaldırılıyor
Yıllardan beri tartışma konusu olan öğretmen atamaları, yeni müfredatla değiştiriliyor. Öğretmen adaylarının önündeki en büyük engellerden olan KPSS puanı şartı ve sözlü mülakat notu uygulamaları kaldırılıyor. Öğretmen atamalarıyla ilgili yeni dönem hakkında bilgi veren Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural, 'Özellikle uygulama becerileri bizim için çok önemli. Yani kişinin bilgisi kadar bu bilgiyi sınıfa nasıl taşıdığını kendi hitap ettiği öğrenci kitlesine nasıl aktardığı meselesi dolayısıyla biz akademide uygulamalı beceri setini kazansın isteriz' dedi. İşte yeni öğretmen atama sisteminin tüm detayları...
AA
• 06 Mayıs 2025 - 11:51 • Son Güncelleme:
AA
• 06 Mayıs 2025 - 11:51 • Son Güncelleme: