Öğretmen atamalarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor! KPSS ve sözlü mülakat kaldırılıyor

Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural, "Daha önce öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü olarak hizmet içi eğitim merkezlerimiz vardı bunların hepsi eğitim uygulama merkezlerine dönüştüler. İlave binaları da şu an değerlendirme süreci devam ediyor. Çok yoğun bir talep var hemen hemen bütün illerimiz kendi ilinde akademiye ait bir merkezin açılmasını istiyor" dedi.