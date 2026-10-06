ÖĞRENCİLERE 52 BİN 488 TL'YE KADAR EĞİTİM DESTEĞİ! Resmî Gazete'de yayımlandı
Deprem bölgesindeki bazı özel okul öğrencilerine 2026-2027 eğitim öğretim yılında verilecek eğitim desteği tutarları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre, daha önce destek kapsamına alınan ve öğrenim kademesini henüz tamamlamayan öğrenciler için 44 bin 906 TL ile 52 bin 488 TL arasında eğitim ve öğretim desteği sağlanacak. Düzenleme Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini kapsıyor.
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Depremden etkilenen bölgelerde özel okullarda eğitim gören bazı öğrenciler için devlet desteği 2026-2027 eğitim öğretim yılında da devam edecek.
6 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğle destek tutarları ve kapsam yeniden belirlendi.
Düzenlemeye göre destekten, önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınmış ancak öğrenim kademesini henüz tamamlamamış öğrenciler yararlanabilecek.
Yeni dönemde destek ilkokul 4. sınıf, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıfta eğitim gören hak sahibi öğrenciler için uygulanacak.
EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlenen destek tutarları şöyle:
İlkokul 4. sınıf: 44 bin 906 TL
Ortaokul 8. sınıf: 52 bin 488 TL
Lise 12. sınıf: 52 bin 488 TL
Böylece destek miktarı öğrencinin eğitim kademesine göre 44 bin 906 TL ile 52 bin 488 TL arasında değişecek.
52 BİN 488 TL EĞİTİM DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLECEK?
Destek, deprem bölgesindeki tüm özel okul öğrencilerine yönelik yeni ve genel bir başvuru programı olarak düzenlenmedi.
Kapsama, 29 Kasım 2023 tarihli düzenleme çerçevesinde daha önce eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya başlayan ve bulunduğu öğretim kademesini henüz tamamlamamış öğrenciler giriyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılında ise bu öğrencilerin ilkokul 4. sınıf, ortaokul 8. sınıf veya lise 12. sınıfta öğrenim görüyor olması gerekiyor.
Bu nedenle destek için yeni öğrenci alımından ziyade, mevcut hak sahiplerinin desteğinin devamı söz konusu.
HANGİ İLLERDE EĞİTİM DESTEĞİ VERİLECEK?
Düzenleme depremden etkilenen dört il ile Gaziantep'in iki ilçesindeki özel okulları kapsıyor.Destek kapsamındaki yerler şöyle:
Adıyaman
Hatay
Kahramanmaraş
Malatya
Gaziantep'in İslahiye ilçesi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi
Bu bölgelerdeki özel okullarda öğrenim gören ve daha önce destek kapsamına alınmış öğrenciler, diğer şartları da taşımaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında destekten yararlanabilecek.
YENİ BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?
Tebliğin kapsamı, önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği almaya başlayan öğrencilerle sınırlandırıldı.
Dolayısıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk kez başvuru yapacak tüm özel okul öğrencilerini kapsayan yeni bir destek programı açıklanmış değil.
Düzenleme, mevcut destek hakkı bulunan ve öğrenim kademesini tamamlamamış öğrencilerin ödemelerinin sürdürülmesine yönelik.
DESTEK HANGİ ÖZEL OKULLARI KAPSIYOR?
Tebliğ, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel okullarda eğitim gören öğrenciler için uygulanacak.
Destek tutarları Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanacak.
Öğrencinin bulunduğu okulun ve öğrencinin durumunun tebliğde belirtilen şartlara uygun olması gerekiyor.
EĞİTİM DESTEĞİNDE YANLIŞ BEYANA DİKKAT
Tebliğde eğitim ve öğretim desteğinin usulsüz veya gerçeğe aykırı beyanla alınmasına ilişkin hükümler de yer alıyor.
Gerçeğe aykırı beyan nedeniyle fazla ödeme yapılması halinde tutarın gecikme zammıyla birlikte geri alınması öngörülüyor.
Aynı tür ihlallerin tekrarlanması halinde özel okul açısından daha ağır yaptırımlar da gündeme gelebilecek.Deprem bölgesindeki eğitim desteği 2026-2027 döneminde devam edecek
6 Ekim tarihli düzenlemeyle birlikte depremden etkilenen bölgelerde daha önce destek kapsamına alınan özel okul öğrencilerinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı için alacağı tutarlar netleşti.İlkokul 4. sınıf öğrencileri için 44 bin 906 TL, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf öğrencileri için ise 52 bin 488 TL destek uygulanacak.Düzenleme Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini kapsıyor.