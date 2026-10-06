ÖĞRENCİLERE 52 BİN 488 TL'YE KADAR EĞİTİM DESTEĞİ! Resmî Gazete'de yayımlandı

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Tebliğde eğitim ve öğretim desteğinin usulsüz veya gerçeğe aykırı beyanla alınmasına ilişkin hükümler de yer alıyor.



Gerçeğe aykırı beyan nedeniyle fazla ödeme yapılması halinde tutarın gecikme zammıyla birlikte geri alınması öngörülüyor.



Aynı tür ihlallerin tekrarlanması halinde özel okul açısından daha ağır yaptırımlar da gündeme gelebilecek.Deprem bölgesindeki eğitim desteği 2026-2027 döneminde devam edecek



6 Ekim tarihli düzenlemeyle birlikte depremden etkilenen bölgelerde daha önce destek kapsamına alınan özel okul öğrencilerinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı için alacağı tutarlar netleşti.İlkokul 4. sınıf öğrencileri için 44 bin 906 TL, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf öğrencileri için ise 52 bin 488 TL destek uygulanacak.Düzenleme Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini kapsıyor.