Niğde'de otobüste fenalaşan kız öğrenciye hayat kurtaran müdahale: Şoför rotayı acil servise çevirdi!

3

Olay anında yaşadıklarını anlatan halk otobüsü şoförü Kadir Çamur, "Çocukları aldıktan sonra çarşı istikametine dönmüştüm. Bir arkadaşlarının fenalaştığını söylediler. Çocuklar da biraz korkmuştu. Hemen aracı müsait bir yere çekerek durdum ve öğrencinin durumuna baktım. Hastanenin yakın olduğunu bildiğim için vakit kaybetmeden acil servise doğru hareket ettim. Ben de biraz korktum. Çocuklara arkadaşlarının etrafını açmalarını, rahat nefes alabilmesi için yardımcı olmalarını söyledim. Ardından hiç vakit kaybetmeden otobüsü hastanenin aciline sürdüm" dedi.



Otobüste yaşanan panik ve şoförün öğrenciyi hastaneye yetiştirmek için gösterdiği çaba, aracın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.