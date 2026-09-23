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GündemMuhammed Salah oturdu, turistler akın etti! Trabzon’da bu taş şimdi fenomen: Yanına bank yerleştirildi
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Muhammed Salah oturdu, turistler akın etti! Trabzon’da bu taş şimdi fenomen: Yanına bank yerleştirildi

23.09.2026 - 17:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TRABZON (AA) -

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın ziyareti sonrası yoğun ilgi gören Kurtdere Yaylası'ndaki taşın yanına bank yerleştirildi.

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1Muhammed Salah oturdu, turistler akın etti! Trabzon’da bu taş şimdi fenomen: Yanına bank yerleştirildi

Golcü futbolcunun bir süre önce yaylada taşta otururken çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine, sevenleri de taşın yanında fotoğraf paylaşmaya başladı.Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de taşın bulunduğu alana bank yerleştirdi."Salah Yaylası" yazılı tabelanın da bulunduğu yaylayı ziyaret eden Rahman Haşıl, AA muhabirine, Suudi Arabistan'da inşaat mühendisi olarak çalıştığını, izinlerini ise yaylada geçirdiğini söyledi.

2Muhammed Salah oturdu, turistler akın etti! Trabzon’da bu taş şimdi fenomen: Yanına bank yerleştirildi

Kardeşiyle motosikletle yaylayı görmek için geldiklerini belirten Haşıl, "Fotoğraf paylaşıp yayla turizminin bir parçası olmak adına buradayım." dedi.

3Muhammed Salah oturdu, turistler akın etti! Trabzon’da bu taş şimdi fenomen: Yanına bank yerleştirildi

Yaylaları gezmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Haşıl, şu değerlendirmede bulundu: "Daha önceki ziyaretlerimde yukarılara gitmiştim. Buraya gelmemdeki birinci sebep Salah yaylası olması. Muhammed Salah'a da teşekkür ediyorum yayla turizmine kattığı değer için. Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalarla alana sahip çıktı, burayı cazibe merkezi haline getirdi. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum, güzel oldu. Elimizdeki sırt çantalarını vesaire koyma anlamında da kullanım alanı oldu."

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4Muhammed Salah oturdu, turistler akın etti! Trabzon’da bu taş şimdi fenomen: Yanına bank yerleştirildi

Civar yaylaları daha önce ziyaret ettiklerini belirten Yunus Haşıl da "Taşköprü, Sarıtaş ve Çakırgöl'e gittik ama buraya ilk defa geldik. Son günlerde gündemdeydi burası. Biz de sürüş rotamıza burayı ekleyip gelip görmek istedik." diye konuştu.

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5Muhammed Salah oturdu, turistler akın etti! Trabzon’da bu taş şimdi fenomen: Yanına bank yerleştirildi

Kurtdere Yaylası'nı gezmeye Rize'den geldiğini anlatan Muhammed Aksu ise Trabzonsporlu olmadığını ancak Salah'ı çok sevdiği için yaylayı görmek istediğini ifade etti.

6Muhammed Salah oturdu, turistler akın etti! Trabzon’da bu taş şimdi fenomen: Yanına bank yerleştirildi

Ziyaretçilerden Neşe Şimşek de "Almanya'dan yaylalara her sene geliyoruz, uğruyoruz ama şu an 'Salah'ın taşı' için geldik. 'Görelim biz de' dedik. Yaylaları zaten çok seviyoruz, doğal ortam, herkes gelsin. Sırf Salah için değil, yaylayı da görsünler çok güzel." dedi.

7Muhammed Salah oturdu, turistler akın etti! Trabzon’da bu taş şimdi fenomen: Yanına bank yerleştirildi

Alana bank yerleştirilmesinin de güzel bir düşünce olduğunu ifade eden Şimşek, "Çayını, kahvesini alan gelip otursun bence çok güzel olmuş. Tavsiye ediyorum, herkes gelsin buraları görsün. Çok güzel burası." diye konuştu.

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