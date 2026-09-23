Muhammed Salah oturdu, turistler akın etti! Trabzon’da bu taş şimdi fenomen: Yanına bank yerleştirildi

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Ziyaretçilerden Neşe Şimşek de "Almanya'dan yaylalara her sene geliyoruz, uğruyoruz ama şu an 'Salah'ın taşı' için geldik. 'Görelim biz de' dedik. Yaylaları zaten çok seviyoruz, doğal ortam, herkes gelsin. Sırf Salah için değil, yaylayı da görsünler çok güzel." dedi.