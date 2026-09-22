Trabzon'da Sahil Yolu'nda ulaşımı rahatlatacak iki büyük proje! Çalışmalar aralıksız sürüyor: Trafik yükünü hafifletecek!

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İnşallah her şey yolunda giderse Akçaabat ve Yıldızlı arasındaki 16,5 kilometrelik bir kısmı 3 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bir taraftan da merkez olan Ortahisar ilçesi, Yomra ve Arsin ilçeleri için de imar planlama süreçlerini yürüyoruz. Süratle tamamlayıp proje ve yapım aşamasına geçmeyi arzu ediyoruz. Güney Çevre Yolu hayati bir yol haline geldi. Güney Çevre Yolu’na transit trafiği alabilirsek sahil yolumuz oldukça rahatlayacak” diye konuştu.