Tamamen ahşapla kaplanan bina gündem olmuştu! Milyonluk keresteler söküldü, binanın son hali ortaya çıktı!

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Trabzon’da tadilat çalışmaları nedeniyle 8 ay önce cephesi milyonlarca liralık keresteyle kaplanan binanın son hali ortaya çıktı. Paketlenmiş görüntüsüyle dikkat çeken binanın, tadilatın tamamlanmasıyla birlikte kerestelerin sökülmesi ile yenilenmiş yüzü kendini gösterdi.

Trabzon kent merkezinin en işlek noktalarından Uzunsokak’ın girişinde bulunan bir iş merkezinde başlatılan tadilat çalışmalarında sona gelindi.

Çalışmalar kapsamında 8 ay önce tamamen keresteyle kaplanan bina, yenilenmiş yüzü ile kerestelerin sökülmesi ile ortaya çıktı.

Tadilat sırasında güvenlik amacıyla binanın cephesi milyonlarca lira değerindeki keresteyle kapatılırken, ortaya çıkan görüntü binayı adeta bir hediye paketine dönüştürmüştü.

Bir süre önce gündem olan görüntülerde, binanın kaplanmasında yaklaşık 2 ila 3 milyon lira değerinde kereste kullanıldığı iddia edilmişti.