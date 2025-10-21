Muğla'da üretilip 5 ilde satılıyor! Türkiye'de uygulama yeni başladı

1





Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan proje sayesinde tarımsal amaçlı kooperatifler, ortak satın alma, toplu üretim, satış ve pazarlama süreçlerinde iş birliği yaparak hem maliyetleri düşürüyor hem de rekabet gücünü artırıyor. Ayrıca kadın kooperatifleri, yerel ürünlere katma değer kazandırmak amacıyla limon kurusu, limon sıvı tuz, limon ekşisi, turunç lokumu, nar ekşisi, çağla turşusu, badem ezmesi ve badem şekeri gibi inovatif ürünler geliştirmeye teşvik ediliyor. Bu çatı altında üretilen ürünler de İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Aydın Büyükşehir Belediyelerinin Halk Marketlerinde satışa sunuluyor. Kooperatiflerin ürettiği zeytinyağı, bal, ceviz, tahin, badem, susam gibi ürünler pazarlanıp tanıtılıyor.