Muğla'da üretilip 5 ilde satılıyor! Türkiye'de uygulama yeni başladı
Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Muğla genelinde faaliyet gösteren ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kooperatiflerin bir araya gelmesiyle Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi kuruldu.
Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan proje sayesinde tarımsal amaçlı kooperatifler, ortak satın alma, toplu üretim, satış ve pazarlama süreçlerinde iş birliği yaparak hem maliyetleri düşürüyor hem de rekabet gücünü artırıyor. Ayrıca kadın kooperatifleri, yerel ürünlere katma değer kazandırmak amacıyla limon kurusu, limon sıvı tuz, limon ekşisi, turunç lokumu, nar ekşisi, çağla turşusu, badem ezmesi ve badem şekeri gibi inovatif ürünler geliştirmeye teşvik ediliyor. Bu çatı altında üretilen ürünler de İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Aydın Büyükşehir Belediyelerinin Halk Marketlerinde satışa sunuluyor. Kooperatiflerin ürettiği zeytinyağı, bal, ceviz, tahin, badem, susam gibi ürünler pazarlanıp tanıtılıyor.
Güçbirliği Kooperatifi çatısı altında birleşen üreticiler, ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırma, markalaşma ve görünürlüklerini artırma fırsatı buluyor. Böylece Muğla’nın yerel ürünleri ülke genelinde daha etkin biçimde tanıtılıyor ve tarımsal üretim ekonomiye katkı sunuyor.
Muğla Tarım Güçbirliği çatısı altındaki kooperatiflerin ürettiği ürünler, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Aydın Büyükşehir Belediyelerinin Halk Marketlerinde satışa sunularak tüketiciyle buluşuyor.