Müebbet hapis cezasına çarptırılan Güllü'nün kızına bir soruşturma daha: Hastalara eziyet!

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Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde 26 Eylül 2025’te 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden Gül Tut’un ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, kentteki özel bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı dönemde 'hastalara eziyet ettiği' iddiaları üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun savcılığa başvurup, bazı görüntüleri teslim ettiği belirtildi.