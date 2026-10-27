Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMüebbet hapis cezasına çarptırılan Güllü'nün kızına bir soruşturma daha: Hastalara eziyet!
HaberlerGündem Haberleri Müebbet hapis cezasına çarptırılan Güllü'nün kızına bir soruşturma daha: Hastalara eziyet!

Müebbet hapis cezasına çarptırılan Güllü'nün kızına bir soruşturma daha: Hastalara eziyet!

27.10.2026 - 17:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Zehra Baykal YILDIZ/YALOVA, (DHA)-

Yalova'da ‘Güllü’ adıyla tanınan annesi şarkıcı Gül Tut’u (52) öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 'Kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter (28) hakkında, özel bir hastanede hemşire olarak çalıştığı dönemde, 'hastalara eziyet ettiği' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Müebbet hapis cezasına çarptırılan Güllü'nün kızına bir soruşturma daha: Hastalara eziyet!

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde 26 Eylül 2025’te 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden Gül Tut’un ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, kentteki özel bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı dönemde 'hastalara eziyet ettiği' iddiaları üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun savcılığa başvurup, bazı görüntüleri teslim ettiği belirtildi.

2Müebbet hapis cezasına çarptırılan Güllü'nün kızına bir soruşturma daha: Hastalara eziyet!

HASTALARA İĞNE YAPTIĞI İDDİASI


Eminoğlu, Gülter’in gece saatlerinde kendi rahatını sağlamak amacıyla hastalara uyumaları için iğne yaptığını öne sürdü. Eminoğlu ayrıca Gülter’in, hastanedeki temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiğini ve yoğun bakımda bulunan hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

İLGİLİ HABER

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu

3Müebbet hapis cezasına çarptırılan Güllü'nün kızına bir soruşturma daha: Hastalara eziyet!

ÖLÜM SAATLERİYLE İLGİLİ İDDİA


Eminoğlu’nun suç duyurusunda, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiasının da yer aldığı öğrenildi.

İLGİLİ HABER

Şarkıcı Güllü cinayetinde kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e verilen cezanın ‘Gerekçeli Kararı’ açıklandı; Sultan'ın yeminli ifadesi etkili oldu
Şarkıcı Güllü cinayetinde kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e verilen cezanın ‘Gerekçeli Kararı’ açıklandı; Sultan'ın yeminli ifadesi etkili oldu

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi