Şarkıcı Güllü cinayetinde kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e verilen cezanın ‘Gerekçeli Kararı’ açıklandı; Sultan'ın yeminli ifadesi etkili oldu

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Tuğyan Ülkem Gülter’in Avukatı Merve Uçanok, gerekçeli karara ilişkin DHA Muhabirine yaptığı açıklamada, mahkûmiyet kararının büyük ölçüde tanık Sultan Nur Ulu’nun beyanına dayandırıldığını savundu. Uçanok, tanık anlatımına neden üstünlük tanındığının somut ve denetlenebilir gerekçelerle açıklanmadığını belirterek, “Bu karar hukuka aykırıdır. Tüm üst kanun yollarına başvurma haklarımızı kullanacağız. Adalet yalnızca bir anlatıma inanmak değil o anlatımın somut delillerle doğrulandığını ve başka türlü açıklanamayacak bir kesinliğe ulaştığını ortaya koymaktır.” dedi. Uçanok, diğer delillerle desteklenmeyen ve çelişkileri giderilmeyen tek bir tanık beyanının mahkûmiyet için yeterli kabul edilemeyeceğini ifade etti. (DHA)