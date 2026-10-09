Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemŞarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu
HaberlerGündem Haberleri Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu

09.10.2026 - 16:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un hayatını kaybetmesine ilişkin yargılamada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Duların ardından davanın tek tutuklu sanığı olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu

Kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan şarkıcı Gül Tut'un hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

3Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu

Duruşmada savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümünün kaza olduğunu öne sürerek suçlamaları reddetmişti. Gülter, annesinin düştüğü sırada arkasının dönük olduğunu belirterek, "Annemin düştüğünü görmedim, görseydim tutardım" ifadelerini kullanmıştı.

4Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Mahkeme heyetinin açıkladığı karar doğrultusunda Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi