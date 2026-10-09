Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu
Kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un hayatını kaybetmesine ilişkin yargılamada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Duların ardından davanın tek tutuklu sanığı olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan şarkıcı Gül Tut'un hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Duruşmada savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümünün kaza olduğunu öne sürerek suçlamaları reddetmişti. Gülter, annesinin düştüğü sırada arkasının dönük olduğunu belirterek, "Annemin düştüğünü görmedim, görseydim tutardım" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Mahkeme heyetinin açıkladığı karar doğrultusunda Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.