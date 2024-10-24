Mesleklerini ortaokul sıralarında belirliyorlar: Pilot uygulama okuluna kız öğrencilerden yoğun ilgi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), çocukların küçük yaşlarda mesleki eğitime yönelmeleri amacıyla başlattığı pilot uygulama kapsamında, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mesleki ortaokul, bu yıl eğitime başladı. İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan mesleki ortaokula, erkek öğrencilerden çok kız öğrenciler ilgi gösterdi. Okula kayıt yaptıran 35 kız, 29 erkek öğrenci, meslek seçimlerini daha ortaokul sıralarındayken belirleyecek.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
• 24 Ekim 2024 - 11:04 • Son Güncelleme:
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
• 24 Ekim 2024 - 11:04 • Son Güncelleme: