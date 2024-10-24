Mesleklerini ortaokul sıralarında belirliyorlar: Pilot uygulama okuluna kız öğrencilerden yoğun ilgi

Birisi de ilçemizde ve ilçemizin sanayi altyapısının güçlü olması, mesleki eğitim lise düzeyinde altyapımızın güçlü olması, buradaki okulun açılmasında tercih sebeplerinden birisi oldu. Okulumuzun şu anda 64 öğrencisi var ve rağbet gören bir bölüm olarak, ilerleyen yıllarda daha da sayının artacağını düşünüyoruz. Bu okullarımızın, Bakanlığımız tarafından da açılması ve bizce de önemli tarafı, çocuklarımızın mesleki eğitim anlamında yeteneklerini erkenden keşfederek, ilgi duydukları alanlarda erken yaşta alacakları eğitimle, ilerleyen süreçte lise ve üniversite eğitim tercihlerini doğru yönlendirmek.