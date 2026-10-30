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Mersin'de denizin rengi kahverengiye döndü: Balıkçı tekneleri çamur içinde kaldı!

30.10.2026 - 12:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Erhan ZOBU/AYDINCIK (Mersin), (DHA)

Mersin’in Aydıncık ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, yaz aylarında orman yangınının yaşandığı alanlarda heyelan ve erozyon tehlikesini beraberinde getirdi. Yangında bitki örtüsünü kaybeden Eskiyürük Mahallesi Karatepe mevkisindeki sarp yamaçlardan akan çamurlu sel suları, Akdeniz'in masmavi kıyılarına ulaştı. Yağışın taşıdığı toprak, taş ve çamur birikintileri nedeniyle kıyı şeridi tamamen kahverengiye bürünürken, limandaki balıkçı tekneleri çamur tabakasıyla kaplandı.

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1Mersin'de denizin rengi kahverengiye döndü: Balıkçı tekneleri çamur içinde kaldı!

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Mersin’in Aydıncık ilçesinde yağış sırasında yamaçlardan akan çamurlu suyun denize ulaştığı kıyı şeridi kahverengiye döndü.

2Mersin'de denizin rengi kahverengiye döndü: Balıkçı tekneleri çamur içinde kaldı!

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Aydıncık ilçesinde yaz aylarında büyük orman yangınının yaşandığı Eskiyürük Mahallesi Karatepe mevkisinde etkili olan sağanak sırasında yamaçlardan akan suyla denizin rengi değişti.

3Mersin'de denizin rengi kahverengiye döndü: Balıkçı tekneleri çamur içinde kaldı!

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Sahil kesiminde toprak kaymaları ve aşınmaların izleri görülürken, bazı noktalarda taş ve çamur birikintileri oluştu.

4Mersin'de denizin rengi kahverengiye döndü: Balıkçı tekneleri çamur içinde kaldı!

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Sahilde bulunan küçük balıkçı teknelerinin çevresi de yağışın taşıdığı malzemelerle kaplandı.

5Mersin'de denizin rengi kahverengiye döndü: Balıkçı tekneleri çamur içinde kaldı!

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Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, çamurlu suyun Akdeniz’in mavi sularına karışarak geniş bir alana yayıldığı, kıyı şeridinin kahverengiye büründüğü görüldü.

6Mersin'de denizin rengi kahverengiye döndü: Balıkçı tekneleri çamur içinde kaldı!

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