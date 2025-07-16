Mersin sokaklarında sıra dışı bir görüntü! Herkes bu motosiklete hayran kaldı: 'Aracıyla takas etmek isteyenler oluyor'

5

Yaklaşık bir yıl önce kurye olarak çalışmaya başlayan ve motosikletinin ilk başta oldukça sade olduğunu, oyuncaklara duyduğu ilgiyi zamanla motosikletine yansıttığını belirten Aydoğdu, "Trafikte bu kadar ilgi çekeceğini hiç düşünmemiştim. Tepkiler aşırı derecede çok iyi, fotoğrafını çekmek isteyen oluyor. Çocuklar çok ilgi gösteriyor, yanıma gelip oyuncak isteyen oluyor. Çok beğendiklerini söylüyorlar. Beni ne zaman görseler, koşarak yanıma geliyorlar. Oyuncakları gördükleri zaman almak isteyenler oluyor" şeklinde konuştu.