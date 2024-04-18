Melek’in kazadan 3 gün önce bağışladığı organları 4 kişiye can oldu
Yalova'da otomobile arkadan çarpan motosiklette ağır yaralandıktan 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Melek Karakaş’ın (21), kazadan 3 gün önce bağışladığı organları, 4 kişiye umut oldu. Melek’in kalbi, karaciğeri ve böbrekleri Ankara, Bursa ve Çanakkale’de organ sırası bekleyen hastalara nakledilecek.
Hasan BOZBEY/YALOVA, (DHA)-
• 18 Nisan 2024 - 12:41 • Son Güncelleme:
Hasan BOZBEY/YALOVA, (DHA)-
• 18 Nisan 2024 - 12:41 • Son Güncelleme: