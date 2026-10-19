MASTERCHEF KİM ELENDİ 18 EKİM 2026? MasterChef'te heyecan büyüyor: Dün akşam yarışmaya kim veda etti?

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Eleme gecesinin ikinci turunda yarışmacılar, Mehmet Şef'in özel tariflerinden biri olan uskumru taratür tabağını hazırladı.



Yarışmacılara verilen 45 dakikalık sürenin ardından tabaklar tek tek değerlendirildi.



Şeflerin tadım ve değerlendirmeleri sonucunda Hasan Alp ile Tolgahan yarışmada kalmayı garantiledi.



Gecenin son iki yarışmacısı ise Şiringül ve Nurten oldu. Yapılan son değerlendirmenin ardından Şiringül yarışmaya veda ederken Nurten bir hafta daha MasterChef Türkiye'de mücadele etme hakkı kazandı.