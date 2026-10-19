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GündemMASTERCHEF KİM ELENDİ 18 EKİM 2026? MasterChef'te heyecan büyüyor: Dün akşam yarışmaya kim veda etti?
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 18 EKİM 2026? MasterChef'te heyecan büyüyor: Dün akşam yarışmaya kim veda etti?

19.10.2026 - 11:05Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

MasterChef kim elendi 18 Ekim 2026 Pazar? Dün akşam MasterChef Türkiye'de kim gitti, Şiringül mü Nurten mi elendi? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi nefes kesen anlara sahne oldu. Sekiz yarışmacının ana kadroda kalabilmek için mücadele ettiği gecede, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucu bir isim yarışmaya veda etti. Peki, 18 Ekim MasterChef elenen yarışmacı kim oldu, son ikiye kim kaldı? İşte MasterChef Türkiye'de dün akşam yaşananlar ve yarışmaya veda eden isim...

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1MASTERCHEF KİM ELENDİ 18 EKİM 2026? MasterChef'te heyecan büyüyor: Dün akşam yarışmaya kim veda etti?

MasterChef Türkiye 2026'nın 18 Ekim Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme potasına giren sekiz yarışmacı, yarışmadaki yerini korumak için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. İzleyiciler ise "MasterChef'te dün akşam kim elendi?", "18 Ekim MasterChef kim gitti?", "Şiringül elendi mi?", "MasterChef eleme adayları kimlerdi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İki aşamadan oluşan eleme gecesinde son ikiye kalan yarışmacılar belli olurken, şeflerin kararıyla bir isim MasterChef hayallerine veda etti

2MASTERCHEF KİM ELENDİ 18 EKİM 2026? MasterChef'te heyecan büyüyor: Dün akşam yarışmaya kim veda etti?

MASTERCHEF KİM ELENDİ 18 EKİM 2026?


TV8 ekranlarında 18 Ekim 2026 Pazar günü yayınlanan MasterChef Türkiye eleme bölümünde yarışmaya veda eden isim Şiringül Kaya oldu.

Eleme gecesinin son aşamasında Şiringül ve Nurten arasında büyük bir mücadele yaşandı. İki yarışmacının hazırladığı tabaklar şefler tarafından değerlendirilirken, gecenin sonunda Şiringül'ün elenmesine karar verildi.

Böylece Nurten yarışmadaki yolculuğuna devam ederken Şiringül Kaya'nın MasterChef Türkiye macerası sona erdi.

3MASTERCHEF KİM ELENDİ 18 EKİM 2026? MasterChef'te heyecan büyüyor: Dün akşam yarışmaya kim veda etti?

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?


MasterChef Türkiye'de hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve yapılan oylamalar sonucunda sekiz yarışmacı eleme potasına girdi.

18 Ekim 2026 MasterChef eleme adayları şöyleydi:

Şiringül Kaya
Hasan Alp
Burçin
Nurten
Tolga
Tolgahan
Şükran
Enes

Yarışmacılar, ana kadrodaki yerlerini koruyabilmek için şeflerin istediği yemekleri en başarılı şekilde hazırlamaya çalıştı.

4MASTERCHEF KİM ELENDİ 18 EKİM 2026? MasterChef'te heyecan büyüyor: Dün akşam yarışmaya kim veda etti?

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM NELER OLDU?


MasterChef Türkiye'de eleme gecesi iki farklı aşamada gerçekleştirildi. İlk turda yarışmacılardan pırasayı kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi.

Verilen süre içerisinde yemeklerini tamamlayan yarışmacılar, hazırladıkları tabakları şeflerin beğenisine sundu.

Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in yaptığı değerlendirmeler sonucunda Tolga, Burçin, Şükran ve Enes ilk turda eleme potasından çıkmayı başardı.

İlk aşamanın ardından Şiringül, Hasan Alp, Nurten ve Tolgahan ikinci turda yeniden tezgâh başına geçti.

5MASTERCHEF KİM ELENDİ 18 EKİM 2026? MasterChef'te heyecan büyüyor: Dün akşam yarışmaya kim veda etti?

MASTERCHEF SON İKİYE KİM KALDI?


Eleme gecesinin ikinci turunda yarışmacılar, Mehmet Şef'in özel tariflerinden biri olan uskumru taratür tabağını hazırladı.

Yarışmacılara verilen 45 dakikalık sürenin ardından tabaklar tek tek değerlendirildi.

Şeflerin tadım ve değerlendirmeleri sonucunda Hasan Alp ile Tolgahan yarışmada kalmayı garantiledi.

Gecenin son iki yarışmacısı ise Şiringül ve Nurten oldu. Yapılan son değerlendirmenin ardından Şiringül yarışmaya veda ederken Nurten bir hafta daha MasterChef Türkiye'de mücadele etme hakkı kazandı.

6MASTERCHEF KİM ELENDİ 18 EKİM 2026? MasterChef'te heyecan büyüyor: Dün akşam yarışmaya kim veda etti?

MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?


MasterChef Türkiye'nin 11 Ekim 2026 Pazar akşamı yayınlanan eleme bölümünde yarışmaya veda eden isim Buse olmuştu.

18 Ekim'de Şiringül'ün de elenmesiyle birlikte MasterChef Türkiye 2026'da bir yarışmacı daha şampiyonluk hayallerine veda etti.

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