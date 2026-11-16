MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 KASIM 2026? MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu!
MasterChef Türkiye'de 15 Kasım Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Nurten, Burçin, Bahar ve Enes'in yarışmada kalabilmek için mücadele ettiği gecede şeflerin verdiği puanlar sonucu belirledi. Peki, dün akşam MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı ve eleme gecesinin puanları...
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de bir eleme gecesi daha geride kaldı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmanın 15 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde, haftanın eleme adayları son kez tezgâh başına geçti.
Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve yapılan oylamalar sonucunda eleme potasına giren Nurten, Burçin, Bahar ve Enes, yarışmaya devam edebilmek için iki aşamalı eleme mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Gecenin sonunda şeflerden en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef Türkiye'ye veda etti.
MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 KASIM 2026?
MasterChef Türkiye'nin 15 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde elenen yarışmacı Nurten Ocak Tamer oldu.
İki aşamalı eleme oyununda rakiplerinin gerisinde kalan Nurten, şeflerden toplam 33 puan aldı. Gecenin en düşük puanıyla son sırada yer alan yarışmacı, MasterChef Türkiye'deki yolculuğunu noktaladı.
Enes, Burçin ve Bahar ise eleme potasından çıkarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı.
MASTERCHEF ELEME GECESİNDE NELER YAŞANDI?
15 Kasım Pazar akşamı yayınlanan bölümde eleme potasındaki dört yarışmacı, şeflerin belirlediği yemekleri en iyi şekilde hazırlamak için mücadele etti.
Gecenin ilk etabında ana ürün olarak kereviz seçildi. Yarışmacılardan, bu malzemeyi kullanarak yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri tabaklar hazırlamaları istendi.
Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in değerlendirmelerinin ardından eleme mücadelesi ikinci aşamayla devam etti.
İkinci etapta ise Danilo Zanna'nın mantarlı tarifini hazırlayan yarışmacılar, şeflerden yüksek puan alabilmek için yeniden tezgâh başına geçti.
İki etabın sonunda yapılan puanlama, yarışmada kalacak isimleri belirledi.
MASTERCHEF 15 KASIM 2026 ELEME PUANLARI
MasterChef Türkiye'de 15 Kasım Pazar akşamı gerçekleşen eleme oyununun ardından yarışmacıların toplam puanları şöyle sıralandı:
- Enes: 40 puan
- Burçin: 39 puan
- Bahar: 36 puan
- Nurten: 33 puan
Enes 40 puanla gecenin en yüksek puanını aldı. Burçin ve Bahar da Nurten'in üzerinde puan toplayarak eleme potasından kurtuldu.
33 puanda kalan Nurten ise yarışmaya veda eden isim oldu.
MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİMLER ELEME POTASINDAYDI?
MasterChef Türkiye'de 10-15 Kasım haftasının eleme potası dört yarışmacıdan oluştu.
Haftanın ilk eleme adayı 10 Kasım Salı günü Nurten oldu. Onu 11 Kasım Çarşamba günü Burçin, 12 Kasım Perşembe günü Bahar takip etti.
14 Kasım Cumartesi akşamı oynanan son dokunulmazlık oyununun ardından ise Enes haftanın dördüncü ve son eleme adayı olarak belirlendi.
Böylece 15 Kasım'daki eleme gecesinde Nurten, Burçin, Bahar ve Enes yarışmada kalabilmek için mücadele etti.
MASTERCHEF'TEN ELENEN NURTEN OCAK TAMER KİMDİR?
MasterChef Türkiye'ye Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden katılan Nurten Ocak Tamer, aslen Malatyalı.
Üç çocuk annesi olan Nurten, profesyonel aşçılık eğitimi almadan mutfakta edindiği deneyimle yarışmaya katıldı.
Yarışma boyunca hazırladığı yemeklerle şeflerin karşısına çıkan Nurten'in MasterChef serüveni, 15 Kasım Pazar akşamı gerçekleşen eleme oyununun ardından sona erdi.