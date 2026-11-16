MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 KASIM 2026? MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu!

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de bir eleme gecesi daha geride kaldı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmanın 15 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde, haftanın eleme adayları son kez tezgâh başına geçti.



Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve yapılan oylamalar sonucunda eleme potasına giren Nurten, Burçin, Bahar ve Enes, yarışmaya devam edebilmek için iki aşamalı eleme mücadelesinde karşı karşıya geldi.



Gecenin sonunda şeflerden en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef Türkiye'ye veda etti.