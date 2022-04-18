Mariupol kenti için kritik gelişmeler! Rusya şartlarını açıkladı Ukrayna son kararını verdi

Ukrayna'nın savaşan kuvvetlerinin sadece çok küçük bir bölümünü oluştursalar da, bu Moskova için yararlı bir propaganda malzemesi oldu ve Rusya halkına, Ukrayna'da savaşmak için gönderdiği gençlerin, komşularını Neo-Nazilerden kurtarmak için orada olduklarını söylemesi için bir bahane sundu.