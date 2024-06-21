Mahkeme Timur Cihantimur'un tutukluğuna devam kararı verdi! ABD' de yargılanırsa cezası ağır olacak
17 yaşındaki Timur Cihantimur, Boston’da yakalanmasının ardından dün ABD’de 2. kez hâkim karşısına çıktı. Türkiye’ye iadesine ilişkin görülen davada yargıç, Cihantimur’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Uzmanlar Cihantimur’un ABD’de yargılanması halinde bile çok ağır bir cezaya çarptırılabileceğini düşünüyor. Zira Amerika’da bir trafik kazasında olay yerinden kaçmak büyük bir suç olarak kabul ediliyor.
• 21 Haziran 2024 - 09:14 • Son Güncelleme:
• 21 Haziran 2024 - 09:14 • Son Güncelleme: