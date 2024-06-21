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Gündem Mahkeme Timur Cihantimur'un tutukluğuna devam kararı verdi! ABD' de yargılanırsa cezası ağır olacak
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Mahkeme Timur Cihantimur'un tutukluğuna devam kararı verdi! ABD' de yargılanırsa cezası ağır olacak

17 yaşındaki Timur Cihantimur, Boston’da yakalanmasının ardından dün ABD’de 2. kez hâkim karşısına çıktı. Türkiye’ye iadesine ilişkin görülen davada yargıç, Cihantimur’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Uzmanlar Cihantimur’un ABD’de yargılanması halinde bile çok ağır bir cezaya çarptırılabileceğini düşünüyor. Zira Amerika’da bir trafik kazasında olay yerinden kaçmak büyük bir suç olarak kabul ediliyor.

• 21 Haziran 2024 - 09:14 • Son Güncelleme:
• 21 Haziran 2024 - 09:14 • Son Güncelleme:
1 Mahkeme Timur Cihantimurun tutukluğuna devam kararı verdi ABD de yargılanırsa cezası ağır olacak

Mart ayında İstanbul Kemerburgaz’da ehliyetsiz kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci’nin (29) ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına neden olan ve olaydan hemen sonra annesi Eylem Tok’la (50) yurt dışına kaçan Timur Cihantimur (17) dün ABD’de 2’nci kez hâkim karşısına çıktı. Cihantimur’un Türkiye’ye iadesine ilişkin dün görülen ve ABD’nin Boston kentinde Türkiye saati ile 22.30’da başlayan davada yargıç, Cihantimur’un tutukluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme salonuna getirilen Cihantimur’un gergin olduğu ve sürekli ayağını salladığı belirtilirken, avukatları Timur Cihantimur’un kaldığı ıslahevinde kötü şartlarda kaldığını öne sürdü.

2 HAPİSHANEDEKİ KÖTÜ ŞARTLARDA KALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

HAPİSHANEDEKİ KÖTÜ ŞARTLARDA KALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Boston’da John Joseph Moakley Adalet Sarayı’nda salı günkü ilk duruşmada avukatları Cihantimur’un konulduğu ıslahevinde kötü muameleye maruz kaldığını, tuvalet temizletildiğini, bulaşık yıkatıldığını ve darp edildiğini iddia ederek tahliye talep etmişti.

3 ISLAHEVİNİN ŞARTLARI UYGUN

ISLAHEVİNİN ŞARTLARI UYGUN

Hürriyet'te yer alan haberde dün görülen duruşmada ABD’yi temsil eden Kristin Kearney, Timur Cihantimur’un avukatlarının serbest bırakılması talebine itiraz ederek, “Timur Cihantimur’un avukatları, serbest kalırsa kaçmayacağını söylüyor ancak annesiyle birlikte olaydan sadece birkaç saat sonra kaçmaya çalıştılar. Yani zaten kaçtılar. Fark edilmemek için nakit parayla Kahire’ye son dakika bileti aldılar. Yine kaçma riskleri var Cihantimur’un avukatları kötü şartlarda kaldığını söylüyor ancak tesis kalması için gayet uygundur. Sizlere tesis hakkında bilgi getirdim. Tesiste spor salonu var, psikolojik destek birimi var. Görüntülü konuşabilme hakkı var” ifadelerini kullandı.

4 TÜRKİYE’YE İADE EDİLECEK Mİ

TÜRKİYE’YE İADE EDİLECEK Mİ

ABD’li yargıcın Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un yargılandığı davada kararını kısa süre içinde vereceği değerlendiriliyor. Uzmanlar anne Eylem Tok’un Türkiye’ye iade edilebileceğini ancak Cihantimur’un ABD vatandaşı olması ve Türkiye’de davaya dair iddianamenin henüz açıklanmamasından dolayı ABD’de yargılanabileceğini belirtiyor. Cihantimur’un ABD’de yargılanması halinde Türkiye’de alacağı cezanın 4-5 katını alabileceği düşünülüyor. Zira ABD’de bir trafik kazasında olay yerinden kaçmak büyük bir suç olarak kabul ediliyor. Yargılamanın ABD’de de devam etmesi halinde Türk Adalet Bakanlığı yetkililerinin, hayatını kaybeden Aci’nin ailesine ve yaralılara hukuki desteğini sürdürmesi bekleniyor.

5 EYLEM TOKUN DAVASI 27 HAZİRANDA GÖRÜLECEK

EYLEM TOK'UN DAVASI 27 HAZİRANDA GÖRÜLECEK

Anne Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesi sonrası oğlunu saklamasından dolayı ‘anne olması itibarıyla’ bir ceza almasa bile kaza yerindeki yaralıların cep telefonlarına el koymasının açık bir suç teşkil ettiği ve bundan dolayı cezaevine gönderilebileceği düşünülüyor. 27 Haziran’da görülecek Tok’un davasında kararın o gün çıkması bekleniyor.

6 TÜRKİYE’NİN İADE DOSYASINDA ANNEYE İKİ SUÇLAMA

TÜRKİYE’NİN İADE DOSYASINDA ANNEYE İKİ SUÇLAMA

Türkiye’nin iade talebi kapsamında ABD’de yakalanarak tutuklanan yazar Eylem Tok’un, 27 Haziran’daki duruşması öncesinde gözler Türkiye-ABD arasındaki yasal iade sürecine çevrildi. Hukukçulara göre anne Tok’un iade edilmesi ancak 17 yaşındaki ABD vatandaşı oğlunun iade edilmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir. ABD ile Türkiye arasındaki suçlu iade anlaşmasına göre hem Türkiye hem de ABD yasalarına göre, asgari haddi bir yılı aşan süre ile hapis veya daha ağır bir cezayı gerektiren suçlar iade talebine konu edilebiliyor. Türkiye’nin geçici iade belgelerine Hürriyet ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak Eylem Tok hakkında TCK’nın 283. maddesindeki altı aydan beş yıla kadar hapsi öngören “suçluyu kayırma” ve TCK’nın 281 maddesindeki altı aydan beş yıla kadar hapis içeren “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından ulusal seviyede yakalama emirleri çıkartılmıştı. Türkiye, bu suçlardan Tok’un iadesini istemişti. Böylece Türkiye, Türkiye’de işlenen ve bir Türk vatandaşının ölümüyle sonuçlanan suçtan Tok’u bir yıldan on yıla kadar hapisle yargılamak üzere iadesini istiyor. ABD mahkemesinin 14 Haziran tarihli iade davası belgesinde ise anne Tok’un “suçluyu koruma” suçlamalarıyla, Türkiye’ye iadesinin istendiği yer alıyor.

TCK’DAKİ KRİTİK AYRINTI

Bu noktada hukukçular kritik bir ayrıntıya dikkat çekiyorlar. Eylem Tok’un iadesi istenen Türk Ceza Kanunu 283/3’üncü maddesine göre; suç işleyen bir kişinin tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayanın üstsoy (anne veya babası gibi) olması durumunda ceza verilmiyor. Tok’un Türkiye’ye iadesi durumunda bile bu suçtan ceza almaması da olasılıklar arasında bulunuyor.

7 İŞTE KALDIĞI ISLAHEVİ

İŞTE KALDIĞI ISLAHEVİ

TİMUR Cihantimur’un avukatları kötü şartlarda tutuklu kaldığını belirtse de reşit olmayanların tutuklu bulunduğu Manson Youth Institution’da psikolojik destek birimi, mesleki eğitim programları, kütüphane, spor salonu, derslik, tıbbi tesisler, tam donanımlı mutfak, çamaşırhane ve depo bulunuyor. 155.000 metrekarelik alana kurulu ıslahevi dördüncü seviye güvenlikli bir tutukluevi. Yaşları 14 ila 21 arasında değişen erkek tutukluların bulunduğu ıslahevi her biri 12 hücre içeren üç kanattan, bir dinlenme odasından, danışman ofislerinden ve mini mutfaktan oluşan on ayrı bina barındırıyor. Tutukluların yakınlarıyla görüntülü görüşme olanakları bulunuyor.

8 SABIKA FOTOĞRAFI

SABIKA FOTOĞRAFI

Kazanın ardından annesiyle önce Mısır’a, ardından da ABD’ye kaçan Timur Cihantimur, 106 günlük firardan sonra Boston’da yakalanmıştı. Annesi Eylem Tok hapishaneye, Timur ise ıslahevine gönderilmişti. Cihantimur, 28 Haziran’da yeni yaşına muhtemelen kaldığı ıslahevinde girecek.