Mahkeme Timur Cihantimur'un tutukluğuna devam kararı verdi! ABD' de yargılanırsa cezası ağır olacak

TÜRKİYE’NİN İADE DOSYASINDA ANNEYE İKİ SUÇLAMA

Türkiye’nin iade talebi kapsamında ABD’de yakalanarak tutuklanan yazar Eylem Tok’un, 27 Haziran’daki duruşması öncesinde gözler Türkiye-ABD arasındaki yasal iade sürecine çevrildi. Hukukçulara göre anne Tok’un iade edilmesi ancak 17 yaşındaki ABD vatandaşı oğlunun iade edilmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir. ABD ile Türkiye arasındaki suçlu iade anlaşmasına göre hem Türkiye hem de ABD yasalarına göre, asgari haddi bir yılı aşan süre ile hapis veya daha ağır bir cezayı gerektiren suçlar iade talebine konu edilebiliyor. Türkiye’nin geçici iade belgelerine Hürriyet ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak Eylem Tok hakkında TCK’nın 283. maddesindeki altı aydan beş yıla kadar hapsi öngören “suçluyu kayırma” ve TCK’nın 281 maddesindeki altı aydan beş yıla kadar hapis içeren “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından ulusal seviyede yakalama emirleri çıkartılmıştı. Türkiye, bu suçlardan Tok’un iadesini istemişti. Böylece Türkiye, Türkiye’de işlenen ve bir Türk vatandaşının ölümüyle sonuçlanan suçtan Tok’u bir yıldan on yıla kadar hapisle yargılamak üzere iadesini istiyor. ABD mahkemesinin 14 Haziran tarihli iade davası belgesinde ise anne Tok’un “suçluyu koruma” suçlamalarıyla, Türkiye’ye iadesinin istendiği yer alıyor.



TCK’DAKİ KRİTİK AYRINTI



Bu noktada hukukçular kritik bir ayrıntıya dikkat çekiyorlar. Eylem Tok’un iadesi istenen Türk Ceza Kanunu 283/3’üncü maddesine göre; suç işleyen bir kişinin tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayanın üstsoy (anne veya babası gibi) olması durumunda ceza verilmiyor. Tok’un Türkiye’ye iadesi durumunda bile bu suçtan ceza almaması da olasılıklar arasında bulunuyor.