Kurban Bayramı 2025: Bu yıl bayram hangi güne denk geliyor? Kurban bayramı birinci gün ne zaman?
Kurban bayramına az bir zaman kaldı. 2025 yılında bayram tatiline çıkacaklar Haziran ayını dört gözle beklemeye başladı. 9 gün olması beklenen tatil hakkında açıklama geldi. Öte yandan Kurban bayramının 1. günü hangi güne denk geliyor sorusu da araştırılmaya başlandı. 2025 Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, uzatıldı mı, 9 gün mü? İşte bayram tatili takvimi
• 27 Mayıs 2025 - 15:16 • Son Güncelleme:
• 27 Mayıs 2025 - 15:16 • Son Güncelleme: