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GündemKurban Bayramı 2025: Bu yıl bayram hangi güne denk geliyor? Kurban bayramı birinci gün ne zaman?
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Kurban Bayramı 2025: Bu yıl bayram hangi güne denk geliyor? Kurban bayramı birinci gün ne zaman?

Kurban bayramına az bir zaman kaldı. 2025 yılında bayram tatiline çıkacaklar Haziran ayını dört gözle beklemeye başladı. 9 gün olması beklenen tatil hakkında açıklama geldi. Öte yandan Kurban bayramının 1. günü hangi güne denk geliyor sorusu da araştırılmaya başlandı. 2025 Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, uzatıldı mı, 9 gün mü? İşte bayram tatili takvimi

• 27 Mayıs 2025 - 15:16 • Son Güncelleme:
• 27 Mayıs 2025 - 15:16 • Son Güncelleme:
1Kurban Bayramı 2025: Bu yıl bayram hangi güne denk geliyor Kurban bayramı birinci gün ne zaman

Bayram tatilinin ne zaman ve kaç gün olduğu günlerdir araştırılıyor. Bayram tarihleri Diyanet dini günler takvimiyle belli oldu. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

2KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

1.Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2.Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3.Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4.Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

32025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre; 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak.

4KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, UZATILDI MI

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, UZATILDI MI?



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlamak üzere 6, 7, 8 ve 9 Haziran'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (arife) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6, 7, 8, 9 Haziran 2025 tarihlerinde (bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramı'mızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."

Bayram tatili 9 güne uzatılmadı.