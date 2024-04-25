Kripto paralarda neler olacağını uzman isim uyardı! Bitcoin madenciliği için kritik tarih verildi...
Kripto ekosisteminin yakından takip ettiği Bitcoin yarılanması, 19 Nisan’ı 20 Nisan’a bağlayan gece yarısı tamamlandı. Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, yarılanmanın ardından 66 bin dolar seviyelerini kazanan Bitcoin’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sönmez, “Kripto ekosistemi şimdi istikrara ve inovasyona odaklanacak” dedi.
DHA
• 25 Nisan 2024 - 14:53 • Son Güncelleme:
DHA
• 25 Nisan 2024 - 14:53 • Son Güncelleme: