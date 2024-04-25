Kripto paralarda neler olacağını uzman isim uyardı! Bitcoin madenciliği için kritik tarih verildi...

Aralık 2022'de geliştirilen ve 2023'te yıldızı parlayan Ordinals protokolünün ardından gelen bu yeni protokol, adeta Bitcoin’in inovatif unvanını yeniden kazandığını da ortaya koyuyor. Franklin Templeton, Ordinals protokolünü Bitcoin’in rönesansı olarak tanımlamıştı. Bir sonraki yarılanma için tahmin edilen 2028’e kadar, Bitcoin’de daha fazla inovasyona tanıklık etmek de olası. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri ve kriptoya açılan kapı Gate.io olarak, küresel gelişmeleri takip ediyor; ürün ve hizmetlerimizi de bu doğrultuda geliştiriyoruz.”