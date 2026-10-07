KPSS BRANŞ SIRALAMASI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?

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2026 KPSS branş sıralaması açıklandı mı?

Şu an için 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamasının erişime açıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.



KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 2026 KPSS Lisans branş sıralamasının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.



KPSS branş sıralaması nereden öğrenilir?

Geçmiş KPSS uygulamalarında branş bazında sıralama bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden adayların erişimine açıldı.



ÖSYM AİS branş sıralamasına nasıl bakılır?

Geçmiş uygulamalarda adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM AİS'e giriş yaparak branş bazında sıralamalarını görüntüleyebildi.



KPSS branş bazında sıralama nedir?

Branş bazında sıralama, adayların aynı alanda sınava katılan diğer adaylara göre başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı olan bir bilgilendirme hizmetidir.



KPSS branş sıralaması atama sırası mı?

Hayır. KPSS branş sıralaması doğrudan atama sırası değildir. Personel alımı ve yerleştirmelerde ilgili kadronun koşulları ve diğer kriterler dikkate alınır.



KPSS branş sıralaması değişir mi?

Branş bazında sıralamalar güncellenebilir. ÖSYM geçmiş KPSS uygulamalarında branş sıralamalarına ilişkin güncellemeler yaptı.



KPSS branş sıralaması AİS'ten mi öğrenilir?

Geçmiş uygulamalarda KPSS branş bazında sıralamalar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebildi. 2026 yılı için ÖSYM'nin güncel duyurusu takip edilmeli.



KPSS branş sıralaması ne zaman belli olur?

2026 KPSS Lisans için branş sıralamasının açıklanacağı resmi tarih henüz ilan edilmedi. ÖSYM'den gelecek açıklamanın ardından tarih ve erişim ayrıntıları netleşecek.