KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI? KPSS lisans branş bazında sıralamalar belli oldu? KPSS branş sıralamaları sorgulama ekranı
KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, 2026 KPSS lisans branş sıralamaları belli oldu mu, ÖSYM KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı erişime açıldı mı? 2026 KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim’de açıklanmasının ardından adayların gözü bu kez branş bazında sıralamalara çevrildi. Kendi alanında kaçıncı sırada olduğunu görmek isteyen adaylar, “KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak?”, “KPSS branş sıralaması nereden bakılır?”, “ÖSYM AİS branş sıralaması nasıl sorgulanır?” sorularına yanıt arıyor. İşte KPSS branş bazında sıralamalarla ilgili son durum ve sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...
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2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans sonuçları ÖSYM tarafından 7 Ekim 2026 tarihinde açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte memur adaylarının gündeminde şimdi KPSS branş bazında sıralamalar yer alıyor.
Adaylar aldıkları puanın yanı sıra kendi mezuniyet alanlarında kaçıncı sırada olduklarını da görmek istiyor. Özellikle atama ve tercih sürecini planlayan adaylar için branş bazında sıralamalar önemli bir gösterge olarak takip ediliyor.
Peki, KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı? 2026 KPSS lisans branş sıralaması belli oldu mu? KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI?
29 Ekim 2026 itibarıyla ÖSYM'nin resmi duyurularında 2026 KPSS Lisans için yeni branş bazında sıralamaların yayımlandığına ilişkin bir duyuru bulunmuyor.
ÖSYM'nin KPSS duyuru sayfasında 2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından branş bazında sıralamalara ilişkin ayrı bir ilan henüz yer almadı. Bu nedenle adayların ÖSYM'den gelecek resmi açıklamayı takip etmesi gerekiyor.
2026 KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalarının açıklanacağı tarihe ilişkin şu ana kadar kesin bir takvim paylaşmadı.
Branş sıralamaları hazırlandığında ÖSYM tarafından duyuru yayımlanması ve bilgilerin Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılması bekleniyor.
Geçmiş uygulamalarda da branş bazında sıralamalar, sınav sonuçlarından bağımsız olarak ÖSYM tarafından daha sonraki tarihlerde güncellenebiliyor.
Örneğin ÖSYM, 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarına ilişkin branş bazında sıralamaları 3 Temmuz 2026'da yeniden güncellemişti.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?
KPSS branş bazında sıralama, adayın kendi eğitim alanındaki diğer adaylarla karşılaştırıldığında hangi sırada bulunduğunu gösteren bilgilendirme hizmetidir.
ÖSYM'nin açıklamasına göre bu sıralamalar, adayların kendi alanlarında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını görmelerine imkan sağlıyor.
Branş bazında sıralama ekranında görülen bilgiler resmi belge niteliği taşımıyor. ÖSYM, tüm değerlendirmelerde kurum sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alındığını belirtiyor.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL HESAPLANIYOR?
Branş bazında sıralama oluşturulurken adayların ÖSYM sisteminde bulunan eğitim bilgileri dikkate alınıyor.
ÖSYM'nin daha önce yayımladığı teknik açıklamalara göre sıralamalar;
YÖKSİS üzerinden alınan eğitim bilgileri,
e-Okul üzerinden alınan bilgiler,
ÖSYM sistemindeki aktif eğitim bilgileri,
gerektiğinde adayın başvuru sırasında bildirdiği eğitim bilgileri
üzerinden hazırlanıyor.
Bu nedenle adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki eğitim bilgilerinin güncel olması önem taşıyor.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL SORGULANIR?
KPSS branş bazında sıralamalar erişime açıldığında adayların işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapması bekleniyor.
Adaylar sisteme;
T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS şifresiyle giriş yaptıktan sonra ilgili KPSS sınavına ait branş bazında sıralama bilgisini görüntüleyebiliyor.
ÖSYM, geçmiş branş sıralaması güncellemelerinde de adayların sıralamalarını AİS üzerinden görebileceğini açıklamıştı.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDEN ÖNEMLİ?
KPSS puanı adayın sınav başarısını gösterirken branş sıralaması, aynı bölümden mezun adaylar arasındaki konumu hakkında daha somut bir fikir veriyor.
Örneğin aynı puan türünde binlerce aday bulunabilir. Ancak branş bazında sıralama sayesinde aday, kendi bölümünden sınava giren kişiler arasında yaklaşık olarak kaçıncı sırada olduğunu görebiliyor.
Bu bilgi özellikle;
merkezi atama tercihleri,
kurum alımları,
taban puan değerlendirmeleri,
kontenjan karşılaştırmaları
yapılırken adaylara fikir verebiliyor.
Ancak branş sıralaması tek başına atama garantisi anlamına gelmiyor.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA ATAMAYI GÖSTERİR Mİ?
Hayır.
KPSS branş bazında sıralama yalnızca adayın kendi alanındaki başarı konumunu gösteren bilgilendirme niteliğinde bir veridir.
Atamalarda;
açılan kadro sayısı,
nitelik kodları,
mezuniyet şartları,
tercih edilen kurumlar,
adayların tercih sıralaması,
puan üstünlüğü
gibi birçok farklı kriter etkili oluyor.
Bu nedenle branş sıralaması ile doğrudan atama sırası arasında bire bir ilişki bulunmuyor.
2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?
2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açıldı.
Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEREDE YAYIMLANACAK?
Branş bazında sıralamalar açıklandığında bilgilerin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden adayların erişimine sunulması bekleniyor.
ÖSYM'nin geçmiş uygulamasında adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sıralamalarını görüntüleyebilmişti.
KPSS BRANŞ SIRALAMALARI SSS
KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı?
29 Ekim 2026 itibarıyla ÖSYM tarafından 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalarına ilişkin resmi bir açıklama yayımlanmadı.
2026 KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak?
ÖSYM henüz kesin bir tarih duyurmadı. Açıklama yapıldığında branş sıralamalarının Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılması bekleniyor.
KPSS branş sıralaması nereden öğrenilir?
Branş bazında sıralamalar yayımlandığında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabiliyor.
KPSS branş sıralaması ne işe yarar?
Adayın kendi eğitim alanındaki diğer KPSS adayları arasında hangi sırada bulunduğunu görmesini sağlar.
KPSS branş sıralaması atama sırası mıdır?
Hayır. Branş sıralaması yalnızca bilgilendirme amacı taşır. Atama sırası ve yerleştirme sonucu anlamına gelmez.
KPSS branş sıralaması değişir mi?
Evet. ÖSYM eğitim bilgilerindeki değişiklikler ve sistem güncellemeleri sonrasında branş bazında sıralamaları yeniden güncelleyebilir.
KPSS branş sıralamasında hangi eğitim bilgileri kullanılır?
ÖSYM sistemindeki YÖKSİS, e-Okul ve adayın kayıtlı eğitim bilgileri esas alınabilir.
KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklandı?
2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklandı.
Branş sıralaması tercih yaparken kullanılabilir mi?
Branş sıralaması adayın kendi alanındaki konumunu değerlendirmesine yardımcı olabilir. Ancak tek başına tercih veya atama sonucu belirleyen resmi bir kriter değildir.
KPSS branş bazında sıralamalar açıklandığında nereden duyurulacak?
ÖSYM'nin resmi duyuru kanallarından açıklama yapılması ve sıralamaların Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.