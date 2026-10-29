KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI? KPSS lisans branş bazında sıralamalar belli oldu? KPSS branş sıralamaları sorgulama ekranı

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KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı?

29 Ekim 2026 itibarıyla ÖSYM tarafından 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalarına ilişkin resmi bir açıklama yayımlanmadı.



2026 KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak?

ÖSYM henüz kesin bir tarih duyurmadı. Açıklama yapıldığında branş sıralamalarının Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılması bekleniyor.



KPSS branş sıralaması nereden öğrenilir?

Branş bazında sıralamalar yayımlandığında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabiliyor.



KPSS branş sıralaması ne işe yarar?

Adayın kendi eğitim alanındaki diğer KPSS adayları arasında hangi sırada bulunduğunu görmesini sağlar.



KPSS branş sıralaması atama sırası mıdır?

Hayır. Branş sıralaması yalnızca bilgilendirme amacı taşır. Atama sırası ve yerleştirme sonucu anlamına gelmez.



KPSS branş sıralaması değişir mi?

Evet. ÖSYM eğitim bilgilerindeki değişiklikler ve sistem güncellemeleri sonrasında branş bazında sıralamaları yeniden güncelleyebilir.



KPSS branş sıralamasında hangi eğitim bilgileri kullanılır?

ÖSYM sistemindeki YÖKSİS, e-Okul ve adayın kayıtlı eğitim bilgileri esas alınabilir.



KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklandı?

2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklandı.



Branş sıralaması tercih yaparken kullanılabilir mi?

Branş sıralaması adayın kendi alanındaki konumunu değerlendirmesine yardımcı olabilir. Ancak tek başına tercih veya atama sonucu belirleyen resmi bir kriter değildir.



KPSS branş bazında sıralamalar açıklandığında nereden duyurulacak?



ÖSYM'nin resmi duyuru kanallarından açıklama yapılması ve sıralamaların Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.