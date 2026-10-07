KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI 2026! ÖSYM yarın açıklayacak: Sonuç sorgulama ekranı

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Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunlarının katıldığı 2026 KPSS'de sonuç heyecanı başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 4 Ekim Pazar günü düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavının sonuçlarını yarın, 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklayacak.



Sınava 1 milyon 593 bin 19 aday başvurmuştu. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki performanslarını ve hesaplanan KPSSP93 puanlarını öğrenebilecek.



Sonuçların açıklanmasına bir gün kala en çok merak edilen konu ise saat bilgisi. ÖSYM, sınav sonuçlarının yayımlanacağı tarihi duyurdu ancak henüz kesin bir açıklama saati paylaşmadı.