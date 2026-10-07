KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI 2026! ÖSYM yarın açıklayacak: Sonuç sorgulama ekranı
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için bekleyiş sona eriyor. ÖSYM'nin 4 Ekim'de gerçekleştirdiği ve yaklaşık 1,6 milyon adayın başvurduğu sınavın sonuçları 30 Ekim Cuma günü açıklanacak. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranına nasıl girilecek? İşte sınav sonuçlarını bekleyen adayların bilmesi gerekenler...
kaynak olarak ekleyin
Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunlarının katıldığı 2026 KPSS'de sonuç heyecanı başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 4 Ekim Pazar günü düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavının sonuçlarını yarın, 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklayacak.
Sınava 1 milyon 593 bin 19 aday başvurmuştu. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki performanslarını ve hesaplanan KPSSP93 puanlarını öğrenebilecek.
Sonuçların açıklanmasına bir gün kala en çok merak edilen konu ise saat bilgisi. ÖSYM, sınav sonuçlarının yayımlanacağı tarihi duyurdu ancak henüz kesin bir açıklama saati paylaşmadı.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
29 Ekim 2026 Perşembe itibarıyla KPSS Ön Lisans sonuçları henüz açıklanmadı.
ÖSYM'nin resmî sınav takvimine göre sonuçlar 30 Ekim Cuma günü erişime açılacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanmıştı. Ancak lisans ve ön lisans sınavları ayrı oturumlar olduğu için sonuç tarihleri de farklı.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde KPSS Ön Lisans sonuç tarihi 30 Ekim 2026 Cuma olarak yer alıyor.
Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ise henüz belli değil.
ÖSYM, sınav sonuçlarını farklı günlerde sabah veya öğleden sonra erişime açabiliyor. Ancak geçmiş sınavların açıklanma saatlerinden hareketle KPSS Ön Lisans sonuçları için kesin bir saat vermek mümkün değil.
Adayların 30 Ekim'de ÖSYM'nin resmî internet sitesindeki duyuruları ve sonuç sorgulama ekranını takip etmesi gerekiyor.
ÖSYM KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresine girerek puanlarını öğrenebilecek.
Sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapılması gerekiyor.
Sonuç ekranında adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları ile hesaplanan sınav puanı yer alacak.
ÖSYM sonuç belgelerini internet üzerinden erişime açacak. Adaylara ayrıca basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
KPSS Ön Lisans sonuçlarının takvimde belirtilen tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağı da adayların merak ettiği konular arasında.
ÖSYM'nin resmî takviminde sonuç tarihi 30 Ekim olarak belirtiliyor. Sonuçların daha erken yayımlanacağına ilişkin yeni bir resmî duyuru bulunmuyor.
Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan tahmini açıklama saatleri ve erken sonuç iddiaları yerine ÖSYM'nin duyurularının esas alınması gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILDI, KAÇ KİŞİ KATILDI?
2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi.
Sınava 1 milyon 593 bin 19 aday başvurdu. Türkiye'nin 81 ili ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki 160 sınav merkezinde düzenlenen oturumda 4 bin 443 bina ve 83 bin 465 salon kullanıldı.
Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Cevaplama süresi 130 dakika oldu.
Sınavın ardından Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümü ÖSYM tarafından kamuoyunun erişimine açılmıştı.
KPSS ÖN LİSANS PUANI NASIL HESAPLANACAK?
KPSS Ön Lisans sınavında adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki doğru ve yanlış cevapları değerlendirmeye alınacak.
Her testte dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek şekilde net sayısı hesaplanacak. Elde edilen sonuçlar ÖSYM'nin standart puan hesaplama yöntemiyle değerlendirilerek adayların KPSSP93 puanları oluşturulacak.
Bu nedenle yalnızca doğru cevap sayısına bakarak kesin KPSS puanı hesaplamak mümkün değil.
Adayların kamu personeli alımlarında kullanabilecekleri kesin puanlar, ÖSYM'nin resmî sonuç ekranında belli olacak.
KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
KPSS Ön Lisans sonuçları, açıklandıkları tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak.
Bu süre içerisinde yeni bir sınav yapılamaması hâlinde sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınavın sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edebilecek.
Ön lisans mezunları, KPSSP93 puanlarını ilgili kamu kurumlarının personel alımlarında ve merkezi yerleştirme işlemlerinde, ilan edilen başvuru koşullarını karşılamaları hâlinde kullanabilecek.
Ancak KPSS puanına sahip olmak tek başına kamu görevine atanma hakkı sağlamıyor.
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde kamu personeli alımları ve tercih süreçleri olacak.
ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmelerde kadrolar, kontenjanlar, nitelik kodları ve başvuru koşulları tercih kılavuzlarında duyurulacak.
Adayların tercihlerini yalnızca aldıkları puana göre değil, mezun oldukları programın ve başvuracakları kadronun koşullarına göre yapmaları gerekiyor.
2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının 30 Ekim'de açıklanması, tercih işlemlerinin de aynı gün başlayacağı anlamına gelmiyor. Tercih tarihleri ayrıca duyurulacak.