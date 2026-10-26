KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Gözler gsb.gov.tr'de! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK burs sonuçları açıklandı mı?

Hayır. 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları henüz açıklanmadı.



KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Resmi tarih duyurulmadı. Geçmiş yıllardaki takvime göre kasım ayının ilk haftalarında açıklanması bekleniyor.



KYK burs sonuçları nereden öğrenilecek?

Sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.



Burs ve kredi sonuçları aynı anda mı açıklanacak?

Genellikle burs ve kredi sonuçları aynı duyuru kapsamında ilan ediliyor.



KYK bursu çıkmazsa ne olacak?

Burs çıkmayan öğrenciler, şartları sağlamaları halinde öğrenim kredisi almaya hak kazanabiliyor.



KYK sonuçları açıklandıktan sonra ne yapılacak?

Hak kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhüt onayı vermeleri gerekiyor.