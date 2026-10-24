MEMURLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNDE YENİ DÖNEM! Resmî Gazete'de yayımlandı: Bu işlemler iptal sayılacak

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ADAYLIK VE STAJYERLİK DÖNEMİNDEKİ PERSONEL İÇİN DE KURAL VAR



Yönetmelikte değişen bir diğer hüküm, kariyer meslek personelinin yetişme dönemine ilişkin.Yeni düzenlemeye göre adaylık, stajyerlik veya yardımcılık gibi yetişme ve yeterlik döneminde bulunan kariyer meslek personeli, bu yönetmelik kapsamında geçici olarak görevlendirilemeyecek.Böylece ilgili personelin mesleğe hazırlanma ve yeterlik süreçleri devam ederken başka kamu kurumlarına geçici görevlendirilmesine yönelik sınırlama açık biçimde düzenlenmiş oldu.Bu hüküm de kamuda yeni göreve başlayan herkes için genel bir yasak getirmiyor. Yönetmelikte özellikle kariyer meslek personelinin yetişme ve yeterlik dönemleri belirtiliyor.



ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUNU'NA İLİŞKİN HÜKÜM DE GÜNCELLENDİ



Yönetmelikte öğretmenlik mesleğine ilişkin mevzuat atıfları da değiştirildi.Eski düzenlemede 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükmüne yapılan atfın yerine, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 15'inci maddesi getirildi.Aynı bölümde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun belirli sözleşmeli personeli ilgilendiren hükmüne de yer verildi.Bu değişiklik, ilgili personel gruplarının geçici görevlendirilmesinde esas alınan mevzuat bağlantılarını güncelliyor.