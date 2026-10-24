MEMURLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNDE YENİ DÖNEM! Resmî Gazete'de yayımlandı: Bu işlemler iptal sayılacak
Kamu çalışanlarının kurumlar arasında geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin kurallar değişti. Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle bazı personelin geçici görevlendirilmesine sınırlama getirilirken elektronik bildirim yapılmayan işlemlerin iptal edilmiş sayılacağı hükme bağlandı. Düzenleme 24 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi.
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Kamu kurumlarında çalışan personelin başka kurumlarda geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, özellikle sözleşmeli personeli, yetişme dönemindeki kariyer meslek çalışanlarını ve geçici görevlendirme işlemlerini yürüten kamu kurumlarını ilgilendiriyor.
11927 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nin iki maddesinde değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle bazı personelin geçici olarak başka kurumlarda görevlendirilmesinin önüne geçilirken bu işlemlerin elektronik ortamda bildirilmesine ilişkin kurallar da yenilendi.
BİLDİRİMİ YAPILMAYAN GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER İPTAL SAYILACAK
Yönetmelikteki en dikkat çekici değişiklik, geçici görevlendirmelerin elektronik ortamda kayıt altına alınmasıyla ilgili.Daha önce Devlet Personel Başkanlığının internet sitesindeki uygulama üzerinden yürütülmesi öngörülen işlemlere ilişkin ifadeler güncellendi. Yeni düzenlemede kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kurumun internet sitesindeki ilgili formlar esas alındı.
Ancak değişiklik yalnızca kullanılan elektronik sistemle sınırlı kalmadı.Yönetmeliğe, kamu personeli bilgi sistemine bildirimi yapılmayan geçici görevlendirme işlemlerinin iptal edilmiş sayılacağını belirten açık bir hüküm eklendi.Böylece kurumlar arasında geçici görevlendirme yapılırken işlemin ilgili bilgi sistemine bildirilmesi de belirleyici bir şart hâline geldi.Düzenleme, özellikle geçici görevlendirme işlemlerini hazırlayan ve takip eden kamu kurumlarının personel birimlerini ilgilendiriyor.
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN GEÇİCİ GÖREVLENDİRMESİNE SINIRLAMA
Yeni yönetmelikte sözleşmeli personelin geçici görevlendirilmesine ilişkin hüküm de değiştirildi.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin dördüncü paragrafı kapsamında istihdam edilen personel, memur kadrolarına atanıncaya kadar bu yönetmelik kapsamında kurumlar arasında geçici olarak görevlendirilemeyecek.Bu hüküm, bütün sözleşmeli çalışanlara yönelik genel bir görevlendirme yasağı anlamına gelmiyor. Sınırlama, kanunda belirtilen kapsamdaki personele uygulanıyor.Memur kadrosuna geçişin ardından ise geçici görevlendirme talepleri, ilgili mevzuatta yer alan koşullar çerçevesinde değerlendirilebilecek.
ADAYLIK VE STAJYERLİK DÖNEMİNDEKİ PERSONEL İÇİN DE KURAL VAR
Yönetmelikte değişen bir diğer hüküm, kariyer meslek personelinin yetişme dönemine ilişkin.Yeni düzenlemeye göre adaylık, stajyerlik veya yardımcılık gibi yetişme ve yeterlik döneminde bulunan kariyer meslek personeli, bu yönetmelik kapsamında geçici olarak görevlendirilemeyecek.Böylece ilgili personelin mesleğe hazırlanma ve yeterlik süreçleri devam ederken başka kamu kurumlarına geçici görevlendirilmesine yönelik sınırlama açık biçimde düzenlenmiş oldu.Bu hüküm de kamuda yeni göreve başlayan herkes için genel bir yasak getirmiyor. Yönetmelikte özellikle kariyer meslek personelinin yetişme ve yeterlik dönemleri belirtiliyor.
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUNU'NA İLİŞKİN HÜKÜM DE GÜNCELLENDİ
Yönetmelikte öğretmenlik mesleğine ilişkin mevzuat atıfları da değiştirildi.Eski düzenlemede 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükmüne yapılan atfın yerine, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 15'inci maddesi getirildi.Aynı bölümde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun belirli sözleşmeli personeli ilgilendiren hükmüne de yer verildi.Bu değişiklik, ilgili personel gruplarının geçici görevlendirilmesinde esas alınan mevzuat bağlantılarını güncelliyor.
GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİNDE YETKİLER DEĞİŞTİ
Yeni düzenleme, görevlendirmelere ilişkin elektronik işlemlerin yürütülmesinde görevli kurumlarla ilgili ifadeleri de yeniledi.Yönetmeliğin uygulanmasında ve işlemlerin elektronik ortama aktarılmasında daha önce Devlet Personel Başkanlığına yapılan atıfların yerine Cumhurbaşkanlığı ve kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma ilişkin hükümler getirildi.Buna göre yönetmeliğe ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde Cumhurbaşkanlığı, elektronik ortama aktarılmasında ise kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kurum esas alınacak.
YENİ YÖNETMELİK NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ?
Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24 Ekim 2026 tarihli ve 33410 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.11927 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan düzenleme, yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.Dolayısıyla kamu kurumlarının yeni geçici görevlendirme işlemlerinde değiştirilen hükümleri dikkate alması gerekiyor.Yeni yönetmelik bütün memurların tayin hakkını değiştirmiyor. Düzenleme, kurumlar arası geçici görevlendirmelerde belirli personel gruplarına uygulanan sınırlamaları ve elektronik bildirim kurallarını kapsıyor.