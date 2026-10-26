28 EKİM YARIM GÜN MÜ? 28-29 Ekim tarihleri resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? İlköğretim-Ortaokul-Liseler tatil olacak mı?
28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim okullar tatil mi, 29 Ekim okullar tatil olacak mı, Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve çalışanlar 2026 resmi tatil takvimini araştırmaya başladı. Özellikle 28 Ekim Çarşamba günü okullar yarım gün mü, 29 Ekim Perşembe günü ilkokul, ortaokul ve liseler tatil mi, 30 Ekim Cuma tatil olacak mı? soruları gündemde. Mevcut resmi takvime göre Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim boyunca devam edecek. Böylece resmi tatil süresi toplam 1,5 gün olacak.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde milyonlarca öğrenci ve çalışan tatil takvimini merak ediyor. 28 Ekim 2026 yarım gün mü, 28 Ekim'de okullar açık mı, 29 Ekim'de okul var mı, Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün, 30 Ekim Cuma günü okullar tatil olacak mı? sorularına yanıt aranıyor. Millî Eğitim Bakanlığı takviminde 28 Ekim öğleden sonrası ile 29 Ekim resmi tatil kapsamında yer alıyor. Buna göre 28 Ekim Çarşamba günü eğitim sabah saatlerinde devam ederken öğleden sonra ders yapılmayacak. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil uygulanacak.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
Evet. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün resmi tatil uygulanacak.
Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlıyor. Bu nedenle kamu kurumları ve okullarda günün ilk yarısında normal çalışma ve eğitim düzeni devam edecek.
Saat 13.00'ten itibaren ise resmi tatil başlayacak. MEB mevzuatında da öğleden sonra tatil olan günlerde okullarda yarım günlük program uygulanacağı belirtiliyor.
28 EKİM 2026 OKULLAR TATİL Mİ?
28 Ekim'de okullar tam gün tatil olmayacak.
İlkokul, ortaokul ve liselerde 28 Ekim Çarşamba günü yarım günlük eğitim yapılacak. Sabah saatlerinde dersler devam ederken öğleden sonra resmi tatil başlayacak.
Okulların ders başlangıç ve çıkış saatleri kendi programlarına göre değişebildiği için öğrencilerin ve velilerin okul yönetimlerince yapılacak duyuruları da takip etmesi gerekiyor.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
Evet. 29 Ekim 2026 Perşembe günü tam gün resmi tatil.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ulusal bayram olması nedeniyle Türkiye genelinde resmi tatil kapsamında bulunuyor.
Bu nedenle kamu kurumları ve eğitim kurumlarında normal mesai ve ders yapılmayacak. MEB'in 2026 takviminde de 28 Ekim öğleden sonrası ile 29 Ekim resmi tatil olarak gösteriliyor.
29 EKİM'DE İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER TATİL Mİ?
Evet. 29 Ekim Perşembe günü ilkokullar, ortaokullar ve liselerde normal ders yapılmayacak.
Resmi ve özel eğitim kurumları Cumhuriyet Bayramı resmi tatili kapsamında bulunuyor. Özel öğretim kurumlarında da kanunda belirtilen genel tatil günlerinde eğitim ve öğretim yapılmıyor.
Bununla birlikte Cumhuriyet Bayramı kapsamında okullarda veya il ve ilçelerde düzenlenen resmi tören ve kutlama programlarına öğrencilerin katılımına ilişkin ayrıca okul yönetimleri tarafından bilgilendirme yapılabilir.
28-29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?
2026 yılı Cumhuriyet Bayramı için yasal resmi tatil süresi 1,5 gün olacak.
Takvim şu şekilde:
28 Ekim Çarşamba: Sabah eğitim ve çalışma devam edecek, saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil başlayacak.
29 Ekim Perşembe: Tam gün resmi tatil olacak.
Dolayısıyla 28 Ekim öğleden sonrası ve 29 Ekim'in tamamıyla birlikte toplam 1,5 günlük resmi tatil uygulanacak.
30 EKİM CUMA TATİL Mİ?
30 Ekim 2026 Cuma günü mevcut resmi tatil takvimine göre tatil değil.
30 Ekim genel resmi tatiller arasında bulunmuyor. 26 Ekim 2026 itibarıyla 30 Ekim Cuma gününü kapsayan genel bir idari izin kararı da açıklanmış değil.
Bu nedenle yeni bir karar alınmadığı sürece 30 Ekim Cuma günü okulların açık olması ve eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.
29 EKİM TATİLİ 4,5 GÜN OLACAK MI?
Cumhuriyet Bayramı tatilinin otomatik olarak 4,5 güne çıkması söz konusu değil.
28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayan tatilin 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar günleriyle birleşebilmesi için 30 Ekim Cuma günü için ayrıca idari izin veya tatil kararı verilmesi gerekiyor.
26 Ekim itibarıyla bu yönde genel bir karar bulunmadığından mevcut durumda tatil 1,5 gün olarak uygulanacak.
28-29-30 EKİM 2026 TATİL TAKVİMİ
28 Ekim Çarşamba: Yarım gün eğitim ve çalışma, saat 13.00'ten sonra resmi tatil.
29 Ekim Perşembe: Tam gün Cumhuriyet Bayramı resmi tatili.
30 Ekim Cuma: Mevcut takvime göre normal çalışma ve eğitim günü.
31 Ekim Cumartesi: Hafta sonu.
1 Kasım Pazar: Hafta sonu.
28 EKİM'DE BANKALAR VE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?
28 Ekim Çarşamba günü kamu kurumları ve birçok kurum saat 13.00'e kadar normal çalışma düzenini sürdürecek.
Saat 13.00'ten itibaren Cumhuriyet Bayramı resmi tatili başlayacak. Borsa İstanbul'un 2026 resmi tatil takviminde de 28 Ekim için işlemlerin saat 13.00'e kadar sürdüğü, ardından yarım gün tatil uygulandığı belirtiliyor.
29 EKİM'DE ÖZEL OKULLAR TATİL Mİ?
Evet. Özel okullarda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle normal eğitim öğretim yapılmaz.
Millî Eğitim Bakanlığının özel öğretim kurumlarına ilişkin açıklamalarında, 2429 sayılı Kanun kapsamında belirlenen genel tatil günlerinde özel öğretim kurumlarında da eğitim ve öğretim yapılamayacağı belirtiliyor.
28 EKİM'DE ÖZEL OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim saat 13.00'te başladığından özel okullar da resmi tatil düzenlemesine tabi.
Okulların sabah programlarının başlangıç ve bitiş saatleri değişebileceği için kesin çıkış saatinin okul yönetiminden öğrenilmesi gerekiyor.