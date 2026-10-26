28 EKİM YARIM GÜN MÜ? 28-29 Ekim tarihleri resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? İlköğretim-Ortaokul-Liseler tatil olacak mı?

6



2026 yılı Cumhuriyet Bayramı için yasal resmi tatil süresi 1,5 gün olacak.



Takvim şu şekilde:



28 Ekim Çarşamba: Sabah eğitim ve çalışma devam edecek, saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil başlayacak.



29 Ekim Perşembe: Tam gün resmi tatil olacak.



Dolayısıyla 28 Ekim öğleden sonrası ve 29 Ekim'in tamamıyla birlikte toplam 1,5 günlük resmi tatil uygulanacak.



30 EKİM CUMA TATİL Mİ?



30 Ekim 2026 Cuma günü mevcut resmi tatil takvimine göre tatil değil.



30 Ekim genel resmi tatiller arasında bulunmuyor. 26 Ekim 2026 itibarıyla 30 Ekim Cuma gününü kapsayan genel bir idari izin kararı da açıklanmış değil.



Bu nedenle yeni bir karar alınmadığı sürece 30 Ekim Cuma günü okulların açık olması ve eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.



29 EKİM TATİLİ 4,5 GÜN OLACAK MI?



Cumhuriyet Bayramı tatilinin otomatik olarak 4,5 güne çıkması söz konusu değil.



28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayan tatilin 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar günleriyle birleşebilmesi için 30 Ekim Cuma günü için ayrıca idari izin veya tatil kararı verilmesi gerekiyor.



26 Ekim itibarıyla bu yönde genel bir karar bulunmadığından mevcut durumda tatil 1,5 gün olarak uygulanacak.