ÖSYM 2027 sınav takvimi ne zaman açıklanacak? YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ tarihleri belli oldu mu?

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2027 ALES ve DGS sınavlarının kesin tarihleri de henüz belli değil. Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim planlayan adayların katıldığı ALES ile ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş için girdiği DGS'nin başvuru ve sınav tarihleri yeni takvimde yer alacak.



2027 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?



Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2027 tarihi de ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. MSÜ başvuru ve sınav tarihinin 2027 ÖSYM sınav takviminde açıklanması bekleniyor.



Adayların kesin tarihler için ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.