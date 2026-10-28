ÖSYM 2027 sınav takvimi ne zaman açıklanacak? YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ tarihleri belli oldu mu?
ÖSYM 2027 sınav takvimi için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne çevrildi. YKS, KPSS, ALES, DGS, MSÜ ve YDS gibi sınavlara hazırlanan adaylar, başvuru ve sınav tarihlerinin ne zaman belli olacağını araştırıyor. Peki, 2027 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2027 sınav takvimine ilişkin son durum...
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Üniversite sınavından kamu personeli alımlarına, akademik sınavlardan askerî öğrenci aday belirleme sınavına kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2027 ÖSYM sınav takvimi gündemdeki yerini aldı. Adaylar özellikle “2027 YKS ne zaman?”, “2027 KPSS ne zaman yapılacak?”, “ALES ve DGS tarihleri belli oldu mu?” sorularına yanıt arıyor.
ÖSYM'nin resmi kaynaklarında 28 Ekim 2026 itibarıyla 2027 yılına ait kapsamlı sınav takvimi henüz yayımlanmış değil. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde mevcut işlemler ağırlıklı olarak 2026 sınavlarına ilişkin olarak görüntüleniyor.
2027 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM'nin 2027 sınav takvimi henüz açıklanmadı. Bu nedenle YKS, KPSS, ALES, DGS, MSÜ ve diğer merkezi sınavların 2027 yılına ilişkin kesin başvuru, sınav ve sonuç tarihleri şu an için belli değil.
Takvimin yayımlanmasının ardından adaylar sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru dönemleri, geç başvuru günleri ve sonuç açıklama tarihleri hakkında da bilgi sahibi olabilecek.
ÖSYM 2027 SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 2027 sınav takviminin yayımlanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Ancak kurumun önceki yıllardaki açıklama takvimi kasım ayını işaret ediyor.
ÖSYM, 2025 yılı sınav takvimini 13 Kasım 2024'te, 2026 yılı sınav takvimini ise 14 Kasım 2025'te yayımlamıştı. Bu nedenle 2027 yılı sınav takviminin de Kasım 2026 içerisinde, özellikle ayın ilk yarısı veya ortalarına doğru açıklanması bekleniyor. Bunun henüz resmi bir tarih olmadığı, geçmiş yıllardaki uygulamalara dayanan bir beklenti olduğu unutulmamalı.
2027 YKS NE ZAMAN?
2027 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının hangi tarihlerde gerçekleştirileceği 2027 sınav takviminin yayımlanmasıyla netleşecek.
İnternette yer alan bazı tahmini YKS tarihlerinin ÖSYM'nin resmi açıklaması olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.
2027 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların katıldığı KPSS için de 2027 sınav tarihleri henüz açıklanmadı.
KPSS'nin hangi oturumlarının 2027 yılında uygulanacağı, başvuruların hangi tarihler arasında alınacağı ve sınavların hangi gün yapılacağı ÖSYM'nin yayımlayacağı takvim ve ilgili sınav kılavuzlarıyla kesinlik kazanacak.
2027 ALES VE DGS TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
2027 ALES ve DGS sınavlarının kesin tarihleri de henüz belli değil. Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim planlayan adayların katıldığı ALES ile ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş için girdiği DGS'nin başvuru ve sınav tarihleri yeni takvimde yer alacak.
2027 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2027 tarihi de ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. MSÜ başvuru ve sınav tarihinin 2027 ÖSYM sınav takviminde açıklanması bekleniyor.
Adayların kesin tarihler için ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.
2027 ÖSYM SINAV TAKVİMİNDE HANGİ SINAVLAR YER ALACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanacak yeni takvimde YKS, KPSS, ALES, DGS, MSÜ, YDS, YÖKDİL ve sağlık alanındaki uzmanlık sınavları başta olmak üzere ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek çok sayıda sınava ilişkin tarihler yer alacak.
Takvim açıklandığında sınavların başvuru başlangıç ve bitiş günleri ile sınav ve sonuç açıklama tarihleri de adayların erişimine sunulacak.
28 Ekim 2026 itibarıyla 2027 ÖSYM sınav takvimi henüz yayımlanmadı. Kesin tarihler ÖSYM'nin resmi açıklamasının ardından belli olacak.