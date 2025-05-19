Kocasını bu işe zor ikna etti, 45'inde servet kazandı! Bolu'ya taşınıp seri üretime başladı
Bolu’ya yerleşen Sündüs Burcu ve Barış Nalbantoğlu çifti, İstanbul’daki kariyerlerini bırakarak tarım alanında büyük bir atılım yaptı. Mengen ilçesinde aldıkları 1 dönüm araziyle işleri büyüten çift birkaç yılda adeta servet kazandı. Burcu Nalbantoğlu, kocasını bu işe zor ikna ettiğini belirtti. Nalbantoğlu çifti daha sonra 3 dönüm arazi daha satın aldı. "Eşim zaten bu konulara çok meraklıydı. Anneannesi ve annesinden kadim bilgiler öğrenmiş. Benim hiçbir ilgim yoktu bu işlere. Buraya geldikten sonra eşime yardım ettim." dedi.
• 19 Mayıs 2025 - 07:19 • Son Güncelleme:
• 19 Mayıs 2025 - 07:19 • Son Güncelleme: