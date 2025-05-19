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Kocasını bu işe zor ikna etti, 45'inde servet kazandı! Bolu'ya taşınıp seri üretime başladı

Bolu’ya yerleşen Sündüs Burcu ve Barış Nalbantoğlu çifti, İstanbul’daki kariyerlerini bırakarak tarım alanında büyük bir atılım yaptı. Mengen ilçesinde aldıkları 1 dönüm araziyle işleri büyüten çift birkaç yılda adeta servet kazandı. Burcu Nalbantoğlu, kocasını bu işe zor ikna ettiğini belirtti. Nalbantoğlu çifti daha sonra 3 dönüm arazi daha satın aldı. "Eşim zaten bu konulara çok meraklıydı. Anneannesi ve annesinden kadim bilgiler öğrenmiş. Benim hiçbir ilgim yoktu bu işlere. Buraya geldikten sonra eşime yardım ettim." dedi.

• 19 Mayıs 2025 - 07:19 • Son Güncelleme:
• 19 Mayıs 2025 - 07:19 • Son Güncelleme:
1Kocasını bu işe zor ikna etti, 45inde servet kazandı Boluya taşınıp seri üretime başladı

Aslen Bolu Mengenli olan 33 yaşındaki Sündüs Burcu Nalbantoğlu, iletişim fakültesi halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü ile çocuk gelişimi bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul'da bir hazır giyim firmasında üst düzey yönetici asistanı olarak çalışmaya başladı.

2Kocasını bu işe zor ikna etti, 45inde servet kazandı Boluya taşınıp seri üretime başladı

Sündüs Burcu, 2018 yılında hayatını haber yönetmeni 44 yaşındaki Barış Nalbantoğlu ile birleştirdi.

3Kocasını bu işe zor ikna etti, 45inde servet kazandı Boluya taşınıp seri üretime başladı

Çift, düğün takılarını değerlendirmek için Mengen ilçesine bağlı Konak köyünde 1 dönüm arazi satın alarak hobi bahçesi oluşturdu.

4Kocasını bu işe zor ikna etti, 45inde servet kazandı Boluya taşınıp seri üretime başladı



İşlerinden arta kalan zamanlarda Mengen'e gelerek bahçelerinde sebze ve meyve ile tıbbi aromatik bitki yetiştiren çift, Kovid-19 salgını döneminde köye yerleşme kararı aldı.

Sündüs Burcu Nalbantoğlu'nun 2021 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının kadın girişimciler için açtığı programdan ekipman desteği almasının ardından çift, bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlere katma değer sağlamak amacıyla üretim atölyesi kurdu.

5Kocasını bu işe zor ikna etti, 45inde servet kazandı Boluya taşınıp seri üretime başladı

Köyden 3 dönüm daha arazi satın alan çift, domates, salatalık, biber, çilek, fasulye gibi ürünler ile tıbbi aromatik bitkileri atölyelerinde işleyerek kendi markalarıyla ağırlıklı olarak internet üzerinden satışa sunuyor.

6Kendimi bildim bileli çiftçiliğe çok meraklıydım

"Kendimi bildim bileli çiftçiliğe çok meraklıydım"



Sündüs Burcu Nalbantoğlu, AA muhabirine, İstanbul'da yönetici asistanı olarak çalışırken eşiyle işlerinden istifa ederek memleketlerine yerleştiklerini söyledi.

Köylerinde çiftçilik yapmaya başladıklarını dile getiren Nalbantoğlu, "Kendimi bildim bileli çiftçiliğe çok meraklıydım. Küçüklüğümden beri de bu konulara hakimdim. Anneannemden çok şey öğrenmiştim." diye konuştu.

7Kocasını bu işe zor ikna etti, 45inde servet kazandı Boluya taşınıp seri üretime başladı



Anneannesinden öğrendiklerinin yanı sıra modern üretim teknikleriyle ilgili eğitimler aldığını belirten Nalbantoğlu, "Beyaz yakalı olarak çalışırken yüreğimizde hep kendi topraklarımızda ya da kırsalda herhangi bir yerde çiftçilik yapmak vardı." dedi.

Nalbantoğlu, salgın döneminde iş yerleri kapanınca köydeki bahçelerini ekmeye başladıklarını anlatarak, "Aslında hobi olarak buna başlamıştık. Zaten çok sevdiğimi biliyordum fakat bu kadar çok keyif alacağımızı bilemiyorduk. Eşimin de keyif alacağını bilemiyorduk." ifadesini kullandı.

8Kocasını bu işe zor ikna etti, 45inde servet kazandı Boluya taşınıp seri üretime başladı



Mengen'in iklimine uygun bitkileri deneyerek üretimlerini çoğalttıklarını belirten Nalbantoğlu, şunları söyledi:

"Mahsul çok olunca bunun işlenmesi gerektiğini düşündük. İşlediğimiz mahsule de katma değer katmamız gerekiyordu. Kendimize konserve gıda yaptık, salça, turşu, tarhana, reçelimizi yaptık ama bunun da sayısı çok fazlaydı. 'Kırsalda yaşasak geçimimizi sağlayabilir miyiz? Bu bizi mutlu eder mi?' dedik. İlk sene bunu denedik. Bu süre içinde yaptığımız şeylerin bizi de tatmin ettiğini gördük. Bunu geçimimizi sağlayacak bir iş haline getirelim ve bu bizim kırsalda yaşamamıza da vesile olsun diye düşünerek çalıştık."

9Kocasını bu işe zor ikna etti, 45inde servet kazandı Boluya taşınıp seri üretime başladı



Nalbantoğlu, arazilerinde çeşitli sebze ve meyveler ile aromatik bitkiler yetiştirdiklerini, ürünlerden reçel, salça, menemenlik sos da ürettiklerini dile getirerek, bunları kendi markalarıyla internet üzerinden tüketicilerle buluşturduklarını sözlerine ekledi.

Barış Nalbantoğlu da doğma büyüme İstanbullu olduğu için çiftçilik hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını kaydetti.

10Kocasını bu işe zor ikna etti, 45inde servet kazandı Boluya taşınıp seri üretime başladı

Nalbantoğlu, eşinin çiftçiliğe merakı dolayısıyla köye yerleşme kararı aldıklarını dile getirerek, "Eşim zaten bu konulara çok meraklıydı. Anneannesi ve annesinden kadim bilgiler öğrenmiş. Benim hiçbir ilgim yoktu bu işlere. Buraya geldikten sonra eşime yardım ettim." dedi.