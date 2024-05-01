Klise'den camiye dönen 170 yıllık binanın 'EKG'si çekildi!

ANALİZLER YAPILACAK

Bütün yapıların titreştiğini ve deprem anında salınım yaptığı bilgisini veren Dr. Okuyucu, şunları söyledi: "Yapı titreşimle depremi geçiştirmeye çalışıyor. Biz bunu burada alacağımız ölçümlerle peşinen belirlemeye çalışıyoruz. Buradaki ölçümler bize bu yapının bilgisayar ortamında oluşturacağımız modelini kurarken çok ciddi bir yardım sağlayacak. Yani gerçeğe daha yakın bir model kurmamızı ve onun üzerinde ileri analizler yapmamızı sağlayacak. Bu tür yapıların duvar kalınlıkları çok fazla. Dolayısıyla iç ve dış cephelerde herhangi bir hasar dışarıdan görünmese bile içeride meydana gelmiş muhtemel bir hasarı alacağımız ölçümler ve sonrasında yapacağımız analizlerle tespit etmemiz mümkün. Çünkü çok benzeri çalışmayı Malatya'da Atatürk Evi'nde yaptık. Atatürk Evi'nde çok fazla bir hasar gözükmese de aldığımız ölçümlerde aslında duvar içlerinde ciddi hasarlar olduğunu gördük.