Klise'den camiye dönen 170 yıllık binanın 'EKG'si çekildi!
Erzurum'un Yakutiye ilçesinin Kongre Caddesi Demirciler Çarşısı'nda bulunan 1850’lerde kilise olarak yapılan, 1998 yılında camiye dönüştürülerek 'Fetih Cami' ismi verilen tarihi binanın 'EKG'si çekildi. Erzurum Teknik Üniversitesi’nden Dr. Öğretim üyesi Dilek Okuyucu, "Hepimizin nabzı var ve bu nabız kişiye özeldir. Yapıların da aslında 'periyot' dediğimiz bir nabzı var. Bu periyot da her yapıya özel" dedi.
DHA
• 01 Mayıs 2024 - 15:01 • Son Güncelleme:
DHA
• 01 Mayıs 2024 - 15:01 • Son Güncelleme: