Kira fiyatları düşecek mi? Suriye’ye göç hareketi emlak sektörünü nasıl etkileyecek?
Ev sahibi ve kiracı milyonları doğrudan ilgilendiriyor. Kira fiyatları düşecek mi? Son günlerde sınır komşumuz olan Suriye’de Esad rejiminin yıkılmasıyla birlikte pek çok Suriyeli, Türkiye’den memleketine göç etmeye başladı. Ülkemizde 3 milyona yakın Suriyelinin ikamet ettiği belirtiliyor. Peki Suriyelilerin göç etmesi içeride kira fiyatlarını düşürür mü? İşte uzman görüşleri...
• 17 Aralık 2024 - 09:41 • Son Güncelleme:
• 17 Aralık 2024 - 09:41 • Son Güncelleme: