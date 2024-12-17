Kira fiyatları düşecek mi? Suriye’ye göç hareketi emlak sektörünü nasıl etkileyecek?

“İNŞAAT SEKTÖRÜ 7 MİLYON KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR”

TÜİK verilerine göre inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı son dönemde rekor kırarak 1,8 milyonu aştı. Sadece bu kişilerin aileleriyle birlikte sayısı 6 milyona yaklaşıyor. 250 alt sektörü besleyen devasa ekonomik büyüklüğe sahip bir sektörden bahsediyoruz. Demircisinden betoncusuna, marangozundan mermercisine kadar inşaat döneminde; perdecisinden beyaz eşyacısına, mobilyacısından halıcısına kadar konut satıldıktan sonra herkesi ilgilendiren bir sektör. Müşavirlikten mimarlığa kadar hizmet sektörlerini de direkt kapsıyor. İnşaatın; desteklediği 250 yan sektörle birlikte direkt istihdamı ise 7 milyonu buluyor. Öte yandan tüm bu sektörlerin GSYH içinde yüzde 35'lere varan bir paya sahip olduğu görülüyor. Böyle bir sektörün durmasının genel ekonomiye de çok kötü yansıyacağı, tüm ekonomik çıktıları olumsuz etkileyeceği net bir şekilde ortada. İnşaat sektörünün durması öncelikle işsizliği artıracaktır. Üretim birçok sektörde duracak, genel anlamda da negatif etkilenecektir. İmalat sanayisinden emlakçısına kadar bu olumsuzluktan etkilenmeyen çok az sektör olacaktır. Öte yandan, inşaat sektöründen çok ciddi vergiler alınmakta. Sadece tapu harcından bu yıl elde edilen gelir 85 milyar lirayı aşmış durumda. Bu rakam bile her şeyi net bir şekilde ortaya koyuyor.