Kiev'de sirenler çalıyor! Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...
Ukrayna'yı işgal eden Rusya, çok sayıda kente füzelerle saldırdı, patlama sesleri peş peşe duyuldu. Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Kiev’de gece meydana gelen saldılar sonucunda hasar gören ve yangın çıkan binalara müdahalelerde bulundu. Ukrayna'nın Luhansk yakınlarındaki Starobilsk kentinde de meydana gelen bombardıman sonucu bazı yerleşim yerleri zarar gördü. İşte son görüntüler...
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlamalar gerçekleşiyor. Kentte bulunan CNN ekibi, sabah saatlerinde Kiev merkezinde iki büyük patlamanın duyulduğunu bildirdi. Ekip, şehrin dışında da üç patlamanın duyulduğunu aktardı.
BBC'nin Kiev'deki diplomasi muhabiri Paul Adams, kentte meydana gelen patlamaların ardından bodrum katlarına sığındıklarını bildirdi. Twitter mesajında Adams, "Yine uzun bir gün olacak" diye yazdı.
9 KATLI BİNA YANDI
Başkentte sivillerin yaşadığı dokuz katlı bir binanın yandı.
Belediye Başkanı Vitali Klitschko'nun olayda en az üç kişinin yaralandığı yönündeki ifadeleri de haberlerde yer alıyor.
KİEV METROSUNA SIĞINDILAR
Binlerce başkent sakini, geceyi bombardımandan korunmak için Kiev metrosuna sığınarak geçirdi. Ukrayna ordusu ise şu ana kadar herhangi bir yorum yapmadı.
SİVİL HALK TAHLİYE EDİLDİ
Ukrayna Acil Durum ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde saldırılar sonucunda zarar gören ve yangın çıkan binalarda yaşayan sivil halkı tahliye etti.
137 CAN KAYBI VAR
Devlet Başkanı Zelenski, sabaha karşı yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırıları sonucunda şu ana kadar 137 Ukraynalının hayatını kaybettiğini, 316 kişinin yaralandığını duyurdu.
YERLEŞİM YERLERİ ZARAR GÖRDÜ
Ukrayna'nın Luhansk yakınlarındaki Starobilsk kentinde meydana gelen bombardıman sonucu bazı yerleşim yerleri zarar gördü.
Kurtarma ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralı kurtarıldığını duyurdu.