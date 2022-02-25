Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
DünyaKiev'de sirenler çalıyor! Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...
HaberlerDünya Haberleri Kiev'de sirenler çalıyor! Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...
ABONE OL

Kiev'de sirenler çalıyor! Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...

Ukrayna'yı işgal eden Rusya, çok sayıda kente füzelerle saldırdı, patlama sesleri peş peşe duyuldu. Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Kiev’de gece meydana gelen saldılar sonucunda hasar gören ve yangın çıkan binalara müdahalelerde bulundu. Ukrayna'nın Luhansk yakınlarındaki Starobilsk kentinde de meydana gelen bombardıman sonucu bazı yerleşim yerleri zarar gördü. İşte son görüntüler...

• 25 Şubat 2022 - 09:16 • Son Güncelleme:
• 25 Şubat 2022 - 09:16 • Son Güncelleme:
1Kievde sirenler çalıyor Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...

Rusya, İşgalin ilk gününde Ukrayna'nın neredeyse her şehrini vurdu. Gece yarısı da saldırılarına devam etti. Rus saldırılarında 137 hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Başkent Kiev patlamalarla sarsılıyor.

2Kievde sirenler çalıyor Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlamalar gerçekleşiyor. Kentte bulunan CNN ekibi, sabah saatlerinde Kiev merkezinde iki büyük patlamanın duyulduğunu bildirdi. Ekip, şehrin dışında da üç patlamanın duyulduğunu aktardı.

3Kievde sirenler çalıyor Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...

BBC'nin Kiev'deki diplomasi muhabiri Paul Adams, kentte meydana gelen patlamaların ardından bodrum katlarına sığındıklarını bildirdi. Twitter mesajında Adams, "Yine uzun bir gün olacak" diye yazdı.

49 KATLI BİNA YANDI

9 KATLI BİNA YANDI

Başkentte sivillerin yaşadığı dokuz katlı bir binanın yandı.

5Kievde sirenler çalıyor Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...

Belediye Başkanı Vitali Klitschko'nun olayda en az üç kişinin yaralandığı yönündeki ifadeleri de haberlerde yer alıyor.

6KİEV METROSUNA SIĞINDILAR

KİEV METROSUNA SIĞINDILAR

Binlerce başkent sakini, geceyi bombardımandan korunmak için Kiev metrosuna sığınarak geçirdi. Ukrayna ordusu ise şu ana kadar herhangi bir yorum yapmadı.

7SİVİL HALK TAHLİYE EDİLDİ

SİVİL HALK TAHLİYE EDİLDİ

Ukrayna Acil Durum ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde saldırılar sonucunda zarar gören ve yangın çıkan binalarda yaşayan sivil halkı tahliye etti.

8137 CAN KAYBI VAR

137 CAN KAYBI VAR

Devlet Başkanı Zelenski, sabaha karşı yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırıları sonucunda şu ana kadar 137 Ukraynalının hayatını kaybettiğini, 316 kişinin yaralandığını duyurdu.

9YERLEŞİM YERLERİ ZARAR GÖRDÜ

YERLEŞİM YERLERİ ZARAR GÖRDÜ

Ukrayna'nın Luhansk yakınlarındaki Starobilsk kentinde meydana gelen bombardıman sonucu bazı yerleşim yerleri zarar gördü.

10Kievde sirenler çalıyor Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...

Kurtarma ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralı kurtarıldığını duyurdu.

11Kievde sirenler çalıyor Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...
12Kievde sirenler çalıyor Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...
13Kievde sirenler çalıyor Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...
14Kievde sirenler çalıyor Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...
15Kievde sirenler çalıyor Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...
16Kievde sirenler çalıyor Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...
17Kievde sirenler çalıyor Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...
18Kievde sirenler çalıyor Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...
19Kievde sirenler çalıyor Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...
20Kievde sirenler çalıyor Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...
21Kievde sirenler çalıyor Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Rusya'dan sonra Çin de harekete geçiyor! Savaş gemileri Tayvan karasularına girdi: Yüzyılın savaşı başlar...

Rusya'dan sonra Çin de harekete geçiyor! Savaş gemileri Tayvan karasularına girdi: Yüzyılın savaşı başlar...

Çok yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı, özellikle uyardı! Saat verildi, kuvvetli geliyor ve...

Çok yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı, özellikle uyardı! Saat verildi, kuvvetli geliyor ve...

Taşıt kredisinde vade ve miktar düzenlemesi! Etkisini anında gösterdi, yüzde 50 artış...

Taşıt kredisinde vade ve miktar düzenlemesi! Etkisini anında gösterdi, yüzde 50 artış...

Çalışan tüm kadınları ilgilendiriyor! Erken emeklilik yolu açıldı, Bağ-Kur ve SSK'lı....

Çalışan tüm kadınları ilgilendiriyor! Erken emeklilik yolu açıldı, Bağ-Kur ve SSK'lı....