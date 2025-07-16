Kepçe operatörünün kovasına takıldı: Sivas'ta nehir kumundan hazine çıktı!

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Maner, testinin Samuha'dan binlerce sene sürüklenerek Kızılırmak'ta kuma saplanmış olabileceğini değerlendirerek, şunları kaydetti:



"Bu tip testiler genellikle dini ayinlerde kullanılmaktadır. Başları genellikle hayvan ve boğa şeklinde oluyor. Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde örnekleri bulunmaktadır. Boğanın burunları delik ve ağzı açık şekildedir. Testinin içerisine konulan sıvı burun deliklerinden ve ağızdan çıkmaktadır. Kendi kategorisi içerisinde en büyüğü ve dolayısıyla testinin de çok devasa büyük olması gerekiyor. Sivas bölgesinde şu ana kadar bulunan en önemli eserlerden biri. Hitit arkeolojisi için de oldukça önemli çünkü kendi kategorisi içerisinde en büyüğü. Samuha yani Sivas Kayalıpınar genelinde düşündüğümüzde bunun nehir kenarında yapılan ayin faaliyetinde kullanılan bir testi olduğunu düşünebiliriz."