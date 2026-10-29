Kazanın şokuyla konuşma yetisini kaybetmişti! Ölümden dönen sürücü günler sonra ilk kez konuştu

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Kazanın yaşandığı bölgede aynı gün 3 kaza olduğunu belirten Ataş, yola tabela konularak önlem alınmasının yaşanabilecek kazaların önüne geçebileceğini ifade ederek "Benim kazamdan sonra aynı yerde bir kaza daha meydana geldi ve aynı gün toplam üç kaza yaşandı. Bunun sebebinin yolda tabela olmaması olduğunu düşünüyorum. Şimdi oraya tabela koydular. Bizim yaşadığımız olayın ardından gerekli önlemler alındı. Eğer ben bu kazayı yaşayıp, haberi yapılmasaydı kimsenin müdahale etmeyeceğini ve oraya tabela konulmayacağını düşünüyorum. Şu anda sağlık durumum daha iyi. Kazanın ilk günü yaşadığım şok nedeniyle konuşmakta zorlandım. Suyu yuttuğum için her tarafım suyun içinde kaldı ve saatlerce suda kaldım. Yardım istemek için çok bağırdım, bu nedenle sesim kısıldı. Ayaklarımda da kaslarımla ilgili bazı sorunlar yaşadım. Şükürler olsun, şimdi sesim yavaş yavaş düzeliyor ve daha rahat konuşabiliyorum. Kazanın hemen ardından bir kelime bile söyleyemiyordum. Şimdi çok şükür daha iyiyim. Kazadan sonra gerekli tedbirleri aldılar" ifadelerini kullandı.