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Kaz Dağları'na sezonun ilk karı düştü! Zirveler beyaza büründü

06.11.2026 - 16:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kaz Dağları'nın bin 500 metreyi aşan yüksek kesimleri, sezonun ilk kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan kar, özellikle Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı mevkilerinde yüksek rakımlı alanları kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

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1Kaz Dağları'na sezonun ilk karı düştü! Zirveler beyaza büründü

Kasım ayıyla birlikte etkisini artıran soğuk hava, Kaz Dağları'nın zirveye yakın bölgelerinde kış manzaralarını da beraberinde getirdi. Sezonun ilk karı, sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarıyla birleşerek dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

2Kaz Dağları'na sezonun ilk karı düştü! Zirveler beyaza büründü

Kar yağışının ardından yüksek kesimlerde ağaçların, patikaların ve açık alanların beyaza büründüğü görüldü. Bölgedeki doğal güzellikler, karla birlikte farklı bir görünüme kavuşurken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

3Kaz Dağları'na sezonun ilk karı düştü! Zirveler beyaza büründü

İLK KAR GÖRÜNTÜLENDİ


Kaz Dağları'ndaki ilk kar yağışının ardından oluşan beyaz örtü, doğa fotoğrafçısı Onur Sezer tarafından görüntülendi. Objektiflere yansıyan karelerde yüksek kesimlerde karın etkili olduğu, doğanın kış mevsimine geçiş yaptığı görüldü.

Özellikle Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı çevresinde etkisini gösteren kar yağışı, Kaz Dağları'nın yüksek noktalarında mevsim değişiminin en belirgin işaretlerinden biri oldu.

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4Kaz Dağları'na sezonun ilk karı düştü! Zirveler beyaza büründü

SONBAHAR YERİNİ KIŞA BIRAKIYOR


Bölgede düşük rakımlı alanlarda sonbahar renkleri hakimiyetini sürdürürken, zirveye yakın kesimlerde kar örtüsünün oluşması dikkat çekti. Böylece Kaz Dağları'nın farklı yükseltilerinde iki mevsimin görüntüsü aynı anda yaşandı.

Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının yüksek kesimlerde daha da düşmesi beklenirken, bölgeye çıkacak vatandaşların ve doğa tutkunlarının hava koşullarını dikkate alması önem taşıyor.

Sezonun ilk karıyla birlikte Kaz Dağları'nda kışın ilk işaretleri görülürken, beyaza bürünen zirveler bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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