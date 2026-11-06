Kaz Dağları'na sezonun ilk karı düştü! Zirveler beyaza büründü

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Bölgede düşük rakımlı alanlarda sonbahar renkleri hakimiyetini sürdürürken, zirveye yakın kesimlerde kar örtüsünün oluşması dikkat çekti. Böylece Kaz Dağları'nın farklı yükseltilerinde iki mevsimin görüntüsü aynı anda yaşandı.



Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının yüksek kesimlerde daha da düşmesi beklenirken, bölgeye çıkacak vatandaşların ve doğa tutkunlarının hava koşullarını dikkate alması önem taşıyor.



Sezonun ilk karıyla birlikte Kaz Dağları'nda kışın ilk işaretleri görülürken, beyaza bürünen zirveler bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.