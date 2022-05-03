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    SağlıkKaraciğeri yeniliyor! Yüksek kolesterolü bitiriyor, felç, inme, kalp krizi riskini ortadan kaldırıyor
    HaberlerSağlık Haberleri Karaciğeri yeniliyor! Yüksek kolesterolü bitiriyor, felç, inme, kalp krizi riskini ortadan kaldırıyor
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    Karaciğeri yeniliyor! Yüksek kolesterolü bitiriyor, felç, inme, kalp krizi riskini ortadan kaldırıyor

    Bilim insanlarının mucize dediği besin karaciğeri temizliyor Yüksek yüksek kolesterolü düşürüyor. Kolesterol, düzensiz değerler nedeniyle oldukça riskli bir hastalığa dönüşebilir. Özellikle dünyanın büyük bölümünde görülen "yüksek kolesterol" kalp-damar sağlığı sorunlarına davetiye çıkararak felç, inme ve hatta kalp krizi gibi hayatı tehdit eden hastalıklara da zemin hazırlıyor. Fakat bu sorunla mücadele etmenin etkili bir yöntemi bulunuyor: Beslenme sistemini değiştirmek. İşte kolesterol problemini ortadan kaldıracak besinler...

    • 03 Mayıs 2022 - 10:08 • Son Güncelleme:
    • 03 Mayıs 2022 - 10:08 • Son Güncelleme:
    1Karaciğeri yeniliyor Yüksek kolesterolü bitiriyor, felç, inme, kalp krizi riskini ortadan kaldırıyor

    Kolesterol her insanda bulunan, insan vücudunun ürettiği mumsu yapıda bir yağdır. Kolesterol hücre oluşumu sırasında, vücuda ve hücrelere enerji üretilirken ve vücudu iltihaplanmalara karşı savunmada gerekli olan bir yapıdır.

    2Karaciğeri yeniliyor Yüksek kolesterolü bitiriyor, felç, inme, kalp krizi riskini ortadan kaldırıyor

    Vücut bu görevler için ihtiyacı olduğu kadar kolesterolü kendisi üretmektedir. Bunun yanı sıra insanlar hayvansal kaynaklı gıdalardan da kolesterol almaktadır.

    3Karaciğeri yeniliyor Yüksek kolesterolü bitiriyor, felç, inme, kalp krizi riskini ortadan kaldırıyor

    Fakat vücuttaki kolesterol seviyesi çok yüksek miktarlara eriştiğinde zaman içinde damarlarda tıkanma görülebilmektedir.

    4YULAF

    YULAF

    Sağlıklı bir lif kaynağı tüketmek, kolesterolünüzü düşürmenin en iyi yollarından biri. Bu nedenle günlük aldığınız lif oranına da dikkat etmeniz gerekiyor.

    5Karaciğeri yeniliyor Yüksek kolesterolü bitiriyor, felç, inme, kalp krizi riskini ortadan kaldırıyor

    Yulaf ise sağlıklı lif kaynağı olmasının yanı sıra kolesterolün kanınızda emilmesini engellemek için bir jel yapısı üretiyor. Günde 5 gram çözülebilir lif tüketmek, iyi bir başlangıç olacaktır.

    6BİTTER ÇİKOLATA

    BİTTER ÇİKOLATA

    Çikolata kolesterolün düşmesini sağlayan flavonoid antioksidan içeriğine sahip ve tekli doymamış yağ asidi ile benzer olan oleik asidi de içeriyor.

    7Karaciğeri yeniliyor Yüksek kolesterolü bitiriyor, felç, inme, kalp krizi riskini ortadan kaldırıyor

    Kontrollü olarak tükettiğinizde kolesterolün düşmesinde yardımcı oluyor. Seçtiğiniz çikolatanın yüzde 70 oranında kakao içermesine dikkat etmek önemli.

    8AVOKADO

    AVOKADO

    Avokado, kötü kolesterol ve trigliseridi düşürürken, sağlıklı kolesterolü yükselten kalp dostu tekli doymamış yağ asitleri içerir.

    9Karaciğeri yeniliyor Yüksek kolesterolü bitiriyor, felç, inme, kalp krizi riskini ortadan kaldırıyor

    Sandviçlerden soslara kadar oldukça geniş bir alanda kullanabilirsiniz.

    10DOMATES

    DOMATES

    Yapılan son araştırmalar, likopen yönünden zengin şekilde beslenmek, kötü kolesterolü yüzde 10'a kadar düşürdüğü tespit edildi.

    11Karaciğeri yeniliyor Yüksek kolesterolü bitiriyor, felç, inme, kalp krizi riskini ortadan kaldırıyor

    Üstelik bu araştırmalarda damar tıkayıcı yağı ortadan kaldırırken LDL olarak adlandırılan kötü kolesterol üretimini de durdurabildiği fark edildi. Bu nedenle her gününüze bir domates eklemeyi unutmayın!

    12YABAN MERSİNİ

    YABAN MERSİNİ

    Yaban mersini, karaciğeri destekleyen önemli bir besin.

    13Karaciğeri yeniliyor Yüksek kolesterolü bitiriyor, felç, inme, kalp krizi riskini ortadan kaldırıyor

    Araştırmalar ise karaciğer fonksiyonlarının düzgün çalışmasının kolesterol seviyelerini de doğru aralıkta tutmayı kolaylaştırdığını gösteriyor.

    14BARBUNYA

    BARBUNYA

    Çözülebilir lif bakımından zengin olan barbunya, kolesterol seviyelerinde de ciddi bir düşüş ortaya çıkarıyor.

    15Karaciğeri yeniliyor Yüksek kolesterolü bitiriyor, felç, inme, kalp krizi riskini ortadan kaldırıyor

    Yapılan bir çalışmada günde 85 gram barbunya tüketenlerin 12 hafta sonra kolesterol seviyelerinin %8 oranında düştüğü tespit edildi.

    16KUŞKONMAZ

    KUŞKONMAZ

    Buharda pişmiş bir kuşkonmaz safra asidini tuttuğu için, karaciğerin safra üretmek için daha fazla kolesterol kullanması sayesinde kolesterol düşüşüne yol açıyor.

    17ZEYTİNYAĞI

    ZEYTİNYAĞI

    Zeytinyağı, sağlıklı yağlar bakımından zengin olduğu bilinen önemli bir besin kaynağı.

    18Karaciğeri yeniliyor Yüksek kolesterolü bitiriyor, felç, inme, kalp krizi riskini ortadan kaldırıyor

    Yapılan bir araştırmada yüksek kolesterollü kişilerin zeytinyağlı bir iki öğün tüketimi yaptıktan sonra zararlı pıhtılaşmaya daha az yatkın olduğu görüldü.

    19PORTAKAL SUYU

    PORTAKAL SUYU

    Fitosterol adı verilen bitki sterolleri sayesinde portakal suyu, kolesterolünüzün düşmesine büyük oranda yardımcı oluyor.

    20Karaciğeri yeniliyor Yüksek kolesterolü bitiriyor, felç, inme, kalp krizi riskini ortadan kaldırıyor

    Bu nedenle kahvaltılarınıza taze sıkılmış bir portakal suyu eklemeyi unutmayın!

    21BADEM

    BADEM

    Doymamış yağlar bakımından zengin olan badem, kolesterolün oksitlenme oranını yükselterek daha kolay yakmanızı sağlıyor.

    22Karaciğeri yeniliyor Yüksek kolesterolü bitiriyor, felç, inme, kalp krizi riskini ortadan kaldırıyor

    Böylece düşük bir kolesterol için atıştırmalıklarınızın arasına birkaç badem ekleyerek sağlığınızda büyük bir değişime yol açabilirsiniz.

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