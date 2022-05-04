Kara büyü yaptılar! Akılalmaz olay, duvardaki sembol ortalığı karıştırdı

"DOĞAÜSTÜ GÜÇLERLE BAĞLANTILI"

Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Trekhizbenka köyünün eteklerinde yer alan, terk edilmiş Ukrayna askeri üssünün duvarında yer alan bir sembolü servis eden Rus haber ajansı RIA sembolün kanla çizildiğini ve doğaüstü güçlerle bağlantılı olduğunu iddia etti.