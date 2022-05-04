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Kara büyü yaptılar! Akılalmaz olay, duvardaki sembol ortalığı karıştırdı

Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken bölgeden bir haber daha geldi. Luhansk bölgesinde terk edilmiş bir askeri üssün duvarındaki sembol ortalığı karıştırdı. Rus devlet medyası, Ukraynalı askerlerin kara büyü yaparak doğaüstü güçlerden kendilerine silah göndermesini istediklerini iddia etti. İşte son dakika haberinin detayları...

• 04 Mayıs 2022 - 18:25 • Son Güncelleme:
• 04 Mayıs 2022 - 18:25 • Son Güncelleme:
1Kara büyü yaptılar Akılalmaz olay, duvardaki sembol ortalığı karıştırdı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 9. haftasını geride bırakırken bölgeden dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor.

2Kara büyü yaptılar Akılalmaz olay, duvardaki sembol ortalığı karıştırdı

Rus Devlet Medyası bugün garip bir iddiada bulunarak Ukraynalıların 'Kara Büyü' yaptığını öne sürdü.

3DOĞAÜSTÜ GÜÇLERLE BAĞLANTILI

"DOĞAÜSTÜ GÜÇLERLE BAĞLANTILI"

Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Trekhizbenka köyünün eteklerinde yer alan, terk edilmiş Ukrayna askeri üssünün duvarında yer alan bir sembolü servis eden Rus haber ajansı RIA sembolün kanla çizildiğini ve doğaüstü güçlerle bağlantılı olduğunu iddia etti.

4ŞEYTANIN MÜHRÜ

"ŞEYTANIN MÜHRÜ"

Ukraynalı askerlerin kara büyü yaptığına dair ciddi işaretler olduğunu ifade eden ajans söz konusu sembolün 'şeytanın mührü' olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

5Kara büyü yaptılar Akılalmaz olay, duvardaki sembol ortalığı karıştırdı

"Ukraynalıların silahlarını kutsamaya ve kanla işaretler yapmaya çalıştıkların gördük.

6Kara büyü yaptılar Akılalmaz olay, duvardaki sembol ortalığı karıştırdı

İşaretler sayesinde cephaneliklerine fazla enerji yüklemeyi ve daha fazla hasara neden olmayı umuyorlar"

7DOĞAÜSTÜ GÜÇLERDEN KENDİLERİNE SİLAH GÖNDERMELERİNİ İSTİYORLAR

"DOĞAÜSTÜ GÜÇLERDEN KENDİLERİNE SİLAH GÖNDERMELERİNİ İSTİYORLAR"

Rus kültürbilimci ve filozof Ekaterina Dais siyah mürekkeple boyanmış sembolün 'karanlık güçlerin büyülü bir mührü' olduğunu iddia etti.

8Kara büyü yaptılar Akılalmaz olay, duvardaki sembol ortalığı karıştırdı

Dais, Ukraynalıların silahlarını güçlendirmek için ritüeller gerçekleştirdiklerini ve doğaüstü güçlerden kendilerine silah gönderilmesini istediklerini belirtti.

9BÜYÜLÜ BİR SEMBOL

"BÜYÜLÜ BİR SEMBOL"

Sembolü inceleyen kültürbilimci, "Bu kesişen birçok çizgiden oluşan büyülü bir sembol. Ne anlama geldiğini kesin olarak söylemek zor.

10Kara büyü yaptılar Akılalmaz olay, duvardaki sembol ortalığı karıştırdı

Kim çizdiyse elini kaldırmadan çizmiş. Sembolün altında yazan 'Zain' İbranice'de 'kılıç' anlamına geliyor." dedi.

11PUTİN İÇİN DE OLAĞANÜSTÜ GÜÇLERDEN MEDET UMUYOR DENMİŞTİ

PUTİN İÇİN DE 'OLAĞANÜSTÜ GÜÇLERDEN MEDET UMUYOR' DENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Rus rahiplerin askeri bir helikoptere binerek Ukrayna'nın hedef aldığı Belgorod yakınlarındaki Stary Oskol ilçesini havadan kutsadığı görülmüştü.

12Kara büyü yaptılar Akılalmaz olay, duvardaki sembol ortalığı karıştırdı

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ile videonun altına binlerce yorum yağmış ve 'Putin'in işi tanrıya kaldı', 'Putin mucize bekliyor' yorumlarına neden olmuştu.

13Kara büyü yaptılar Akılalmaz olay, duvardaki sembol ortalığı karıştırdı

Ukraynalılar ise Rus liderin olağanüstü güçlerden medet umduğunu belirtmişti.

14Kara büyü yaptılar Akılalmaz olay, duvardaki sembol ortalığı karıştırdı

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