Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKar havada kaldı! Meteoroloji yeni uyarıyı yaptı: Donduracak, lapa lapa yağacak
HaberlerGündem Haberleri Kar havada kaldı! Meteoroloji yeni uyarıyı yaptı: Donduracak, lapa lapa yağacak

Kar havada kaldı! Meteoroloji yeni uyarıyı yaptı: Donduracak, lapa lapa yağacak

Harita güncellendi. Meteoroloji güncel veriyi paylaştı. 12 şehir için alarm verildi. İstanbul için kar havada kaldı. Ancak yeni uyarıda sağanak yağış ve karla karışık yağmur müjdesi yapıldı. Hafta sonu kar yağışı için bekleyiş başladı. Yeniden yapılan uyarıda İstanbul için havada kar var denildi. İşte İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu dahil il il detaylar…

• 06 Şubat 2025 - 14:39 • Son Güncelleme:
• 06 Şubat 2025 - 14:39 • Son Güncelleme:
1Kar havada kaldı Meteoroloji yeni uyarıyı yaptı: Donduracak, lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Kütahya çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Eskişehir'in batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, İstanbul’un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

2Kar havada kaldı Meteoroloji yeni uyarıyı yaptı: Donduracak, lapa lapa yağacak



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

3Kar havada kaldı Meteoroloji yeni uyarıyı yaptı: Donduracak, lapa lapa yağacak



UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, İstanbul’un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4Kar havada kaldı Meteoroloji yeni uyarıyı yaptı: Donduracak, lapa lapa yağacak



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI



İstanbul’da dün başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul’da günler öncesinde yağacağı bildirilen kar yağışı dün öğlen saatlerinde itibaren yüksek kesimler de yer yer etkisini göstermeye başladı. Özellikle dün gece saatlerinden itibaren yağışın etlisini arttırmasıyla birlikte Başakşehir, Büyükçekmece ilçesinde oluşan kartpostallık görüntüler, dron ile havadan görüntülendi.

“ŞUBAT ORTASI, SONU VE MART BAŞINDA YİNE KAR GÖRECEĞİZ”

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni uyarılarda bulundu. Şubat ayına dikkat çeken Şen'in, “Kar sağanak şeklinde yağıyor. Kar yağışı İstanbul'da bugün akşama kadar devam edecek. Sadece İstanbul değil; Bursa, Yalova, Düzce, Sakarya civarında da yükseklerde kar yağışı yoğun olarak devam edecek. Şu an yerde 1-2 cm kalınlığında kar var. Öğlen saatlerinde sıcaklığın artmasıyla biraz eriyecek tabi ama akşam şiddetini artırmasıyla örtü ve buzlanma yapabilir. Bu nedenden dolayı akşam iş çıkışında dikkat etmek lazım.

6Kar havada kaldı Meteoroloji yeni uyarıyı yaptı: Donduracak, lapa lapa yağacak



Sultangazi de kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Araç ve çatıların üzeri kar tabakasıyla kaplandı. İşe gitmek için yola çıkan bazı vatandaşlar, güne otomobillerinin üzerine yağan karı temizleyerek başladı. Bazı vatandaşlar ise kar nedeniyle yürümekte zorluk çekti.

Kartal Aydos Ormanı'nda sabahın erken saatlerinde yağan kar yağışı çatıları beyaza bürüdü. Yerlerin karla kapladığını görenler kar topu oynadı.