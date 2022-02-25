Kansere karşı savaşçı, kolesterolü düşürüyor! Tam bir sakinleştirici, kremi göğüs büyütmede kullanılıyor

ŞERBETÇİ OTUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Her şeyde olduğu gibi şerbetçi otu kullanımında da aşırıya kaçmamak gerekir, Şerbetçi otu doğal ve faydalı olsa da önerilen şekilde kullanılmadığında ciddi sorunlara neden olabilir.Şerbetçi otunun hormonal dengeye oldukça fazla etkisi bulunur. Bu yüzden tüketimde aşırıya kaçılırsa vücutta tüylenme ve cinsel isteksizlik gibi sorunlar yaratabilir. Şerbetçi otu göğüs bölgesine fazla sürülürse meme kanserini sebep olabilir. Ayrıca, göğüs kisti ve yağ bezesi gibi sorunlar da yaşatabilir. Mide bulantısı ve baş dönmesi diğer zararları arasındadır. Hamilelik ve emzirme döneminde de kullanılmamalıdır.