Kansere karşı savaşçı, kolesterolü düşürüyor! Tam bir sakinleştirici, kremi göğüs büyütmede kullanılıyor
Prostat kanseri, meme kanseri ve yumurtalık kanseri gibi çok sayıda kanser türü ile mücadele ediyor, gerginlik, sinirlenme hali ve heyecana karşı sakinleştirici etkisi gösteriyor. Uykusuzluğa iyi gelen bu besin, iştah artıyor. Kolesterolü düşürüyor, idrar söktürücü görevi görüyor, ödem attırıyor. Hazımsızlığa iyi gelerek sindirimi rahatlatıyor, adet düzensizliğine iyi geliyor. Kanı temizliyor, bağırsakları rahatlatıyor, romatizma ağrılarına iyi geliyor. Midenin öz suyunu arttırarak sindirime yardım eden bu mucizevi besinin kremi göğüs büyütmede kullanılıyor.
Şerbetçi otu nedir ve şerbetçi tu faydaları nelerdir soruları son günlerde çok fazla merak ediliyor. Kedigiller familyasından olan, otçul yapıda bir bitki olan şerbetçi otunun sağlık açısından çeşitli faydaları bulunmaktadır. Türkiye de bilecekte genellikle endüstiriyel alanlarda kullanılan şerbetçi otunun çiçekleri kullanılır. Şerbetçi otunun çiçeklerini elde etmek için geniş çapta ekimi sürdürülmektedir. Bilecik çevresinde genellikle dişi şerbetçi otu bulunur. Bu otların çiçekleri ağustos ayında ekilir, toplanır ve gölge yerlerde kurutulur. İşte şerbetçi otu nedir sorusunun cevapları ve şerbetçi otunun faydaları…
Şerbetçi otu kurutulduktan sonra uçucu yağlar, acımsı maddeler, öz reçineler, mum ve tanen gibi maddelerde kullanılmaktadır.
ŞERBETÇİ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?
Kadınlar tarafından en çok şikâyet edilen konulardan biri olan göğüs büyütme şerbetçi otu sağlanabilir. Şerbetçi otu kullanımı kadınların vücudunda östrojen hormonunun salgılanmasında artış sağlar ve bunun sonucunda da göğüslerde büyüme görülür.
• Uykusuzluğa iyi gelir
• Sinirleri yatıştırır
• Gerginlik, sinirlenme hali ve heyecana karşı yatıştırıcı etkisi gösterir
• Sakinleştiricidir
• İştah arttırır
• İdrar söktürücüdür
• Ödem attırır
Hazımsızlığa iyi gelerek sindirimi rahatlatır
• Adet düzensizlerine iyi gelir
• Kolesterolü düşürür
• Bağırsakları rahatlatır
• Romatizma ağrılarına iyi gelir
• Vücudu güçlendirir
• Kanı temizler
• Midenin öz suyunu arttırarak sindirime yardım eder
• Prostat kanseri, meme kanseri ve yumurtalık kanseri gibi birçok kanser türlerine karşı fayda sağlar
ŞERBETÇİ OTUNUN ZARARLARI NELERDİR?
Her şeyde olduğu gibi şerbetçi otu kullanımında da aşırıya kaçmamak gerekir, Şerbetçi otu doğal ve faydalı olsa da önerilen şekilde kullanılmadığında ciddi sorunlara neden olabilir.Şerbetçi otunun hormonal dengeye oldukça fazla etkisi bulunur. Bu yüzden tüketimde aşırıya kaçılırsa vücutta tüylenme ve cinsel isteksizlik gibi sorunlar yaratabilir. Şerbetçi otu göğüs bölgesine fazla sürülürse meme kanserini sebep olabilir. Ayrıca, göğüs kisti ve yağ bezesi gibi sorunlar da yaşatabilir. Mide bulantısı ve baş dönmesi diğer zararları arasındadır. Hamilelik ve emzirme döneminde de kullanılmamalıdır.
ŞERBETÇİ OTU NASIL KULLANILIR?
Şerbetçi otunun faydalarından yararlanmak için çay haline getirilerek içebilirsiniz. Bir bardak kaynar suyun içine 1 tatlı kaşığı şerbetçi otu atın ve 15 dakika kadar demleyin. Demlendikten sonra içebilirsiniz ancak günde1 bardaktan fazla tüketilmesi zararlı verebilir.
ŞERBETÇİ OTU İLE GÖĞÜS BÜYÜTÜLÜR MÜ?
Şerbetçi otu hormonal etkiler gösterdiği için göğüs büyütme konusunda da etkilidir. Göğüs büyütmek için 1 yemek kaşığı şerbetçi otuna yeteri kadar su ekleyip kaynatın. Kaynadıktan sonra şerbetçi otunu robottan geçirin ve krem kıvamına getirin. Krem kıvamındaki şerbetçi otunun üzerine bir miktar yağsız krem ekleyip karıştırın. Bu karışımı bir gece bekletip dinlendirin. Ertesi gün hazırlanan krem göğüslere sürülür. (Milliyet)