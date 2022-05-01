Kan şekerini kontrol ediyor, yüksek tansiyonu düşürüyor! Gluten içermiyor, çölyak hastaları...

Karabuğday, son zamanlarda çok popüler bir besin haline geldi. Greçka olarak da bilinen karabuğday, kuzukulağıgiller familyasına dahil. Yüksek lif içermesiyle diyet yapanların listesinde de yer almaya başlayan Karabuğday Gluten içermemesi, kansere karşı koruyucu olması, düşük yağ içermesi ve yüksek protein oranı ile herkesin dikkatini çekmeye başladı. İşte karabuğday tüketmeniz için 10 neden: