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    SağlıkKan şekerini kontrol ediyor, yüksek tansiyonu düşürüyor! Gluten içermiyor, çölyak hastaları...
    HaberlerSağlık Haberleri Kan şekerini kontrol ediyor, yüksek tansiyonu düşürüyor! Gluten içermiyor, çölyak hastaları...
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    Kan şekerini kontrol ediyor, yüksek tansiyonu düşürüyor! Gluten içermiyor, çölyak hastaları...

    Et yerine öneriliyor, protein değeri oldukça yüksek. Kansere karşı koruyucu, düşük yağ içeriyor, gluten içermiyor. Çölyak hastalarına şifa, kolesterol düşürücü etkisi bulunuyor, kalp dostu olarak biliniyor, düzenli kullanımda hipertansiyon riskini de azaltıyor. Kansızlığa karşı faydalı, kan şekerini kontrol ediyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor, Cilt ve saça çok faydalı olan bu besin, karaciğer yağlanmasına karşı önleyici etkiye de sahiptir. İşte tam bir karaciğer dostu olan mucize besinin faydaları...

    • 01 Mayıs 2022 - 17:21 • Son Güncelleme:
    • 01 Mayıs 2022 - 17:21 • Son Güncelleme:
    1Kan şekerini kontrol ediyor, yüksek tansiyonu düşürüyor Gluten içermiyor, çölyak hastaları...

    Karabuğday, son zamanlarda çok popüler bir besin haline geldi. Greçka olarak da bilinen karabuğday, kuzukulağıgiller familyasına dahil. Yüksek lif içermesiyle diyet yapanların listesinde de yer almaya başlayan Karabuğday Gluten içermemesi, kansere karşı koruyucu olması, düşük yağ içermesi ve yüksek protein oranı ile herkesin dikkatini çekmeye başladı. İşte karabuğday tüketmeniz için 10 neden:

    2ZENGİN PROTEİN KAYNAĞI

    ZENGİN PROTEİN KAYNAĞI

    Karabuğdayın protein değeri oldukça yüksektir. Et yerine yiyebileceğiniz besinlerden biri olan karabuğday, aynı zamanda lif oranı çok yüksek olduğu için sindirimi de çok kolaydır. Böylece sindirim hastalıklarına da iyi gelir.

    3GLUTEN İÇERMEZ

    GLUTEN İÇERMEZ

    Gluten içermeyen besin olmasıyla karabuğday çok değerlidir. Özellikle çölyak hastaları için gluten içermeyen gıdaların tüketilmesi oldukça önemlidir.

    4KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ

    KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ

    Karabuğday içerisinde bulunan rutin sayesinde kolesterol düşürücü etkisi vardır. Kalp dostu olan karabuğday, düzenli kullanımda hipertansiyon riskini de azaltır.

    5KAN ŞEKERİNİ KONTROL EDER

    KAN ŞEKERİNİ KONTROL EDER

    Karabuğday, glisemik indeksi düşük besinler arasında yer alır. Kan şeker seviyesini yavaş yavaş düşürerek kontrol altına alır.

    6KANSERE KARŞI KORUYUCU

    KANSERE KARŞI KORUYUCU

    İçerisinde bulunan bileşenler ve antioksidanlar sayesinde kolon kanseri, göğüs kanseri gibi hastalıklara karşı koruyucu görev üstlenir.

    7YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRMEDE ETKİLİ

    YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRMEDE ETKİLİ

    İçerisindeki potasyum oranı oldukça yüksek olan karabuğday tansiyonu dengeliyor.

    8KANSIZLIĞA KARŞI FAYDALI

    KANSIZLIĞA KARŞI FAYDALI

    Magnezyum, demir, fosfor ve potasyum yönünden çok zengin olan karabuğday, kansızlığa da iyi gelir.

    9KİLO VERMEYE YARDIMCI

    KİLO VERMEYE YARDIMCI

    Karabuğday düşük yağ oranıyla bilinir. İçerisinde bulunan yüksek lif sayesinde uzun süre tok tutar. Çorbalarda, salatalarda ve yemeklerde kullanılarak kolayca kilo verilebilir.

    10CİLT VE SAÇA FAYDALI

    CİLT VE SAÇA FAYDALI

    Karabuğdayın içerisinde bulunan B1, B3, B5 VE B9 vitaminleri sayesinde sağlıklı bir cilt ve güçlü saçların oluşmasını sağlar. İçindeki rutin maddesi sayesinde kırışıkları önler. Keratin, tırnak ve saçların temel bileşenidir. Karabuğday, keratin üretimi için gerekli amino asitleri içerir. Saçların kolay uzamasını sağlar.

    11KARACİĞER YAĞLANMASINA KARŞI ÖNLEYİCİ ETKİYE SAHİP

    KARACİĞER YAĞLANMASINA KARŞI ÖNLEYİCİ ETKİYE SAHİP

    Karabuğday, kolin bileşeni sayesinde tam bir karaciğer dostudur. Böylece karaciğer yağlanmasının azalmasına yardımcı olur. (Hürriyet)

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