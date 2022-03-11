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    SağlıkKan şekeri düşüyor, ruh halini iyileştiriyor! Kronik hastalıklarda çok etkili, kalp sağlığı, kanser, diyabet, demans...
    HaberlerSağlık Haberleri Kan şekeri düşüyor, ruh halini iyileştiriyor! Kronik hastalıklarda çok etkili, kalp sağlığı, kanser, diyabet, demans...
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    Kan şekeri düşüyor, ruh halini iyileştiriyor! Kronik hastalıklarda çok etkili, kalp sağlığı, kanser, diyabet, demans...

    Kalp hastalığı, kanser, diyabet, demans gibi kronik hastalıkların gelişme riskini azaltıyor, içindeki antioksidanlar, oksidatif stresle savaşıyor. Bu bitki cilt kanseri, lösemi, meme ve karaciğer kanseri, prostat, mesane, yumurtalık, kolon, akciğer ve pankreas kanserlerine karşı çok etkili, düzenli olarak çayını içenlerin kan şekeri düşüyor. Konsantrasyonu, performansı ve ruh halini iyileştiriyor, katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi hastalıkların ilerlemesini azaltıyor, yaşla birlikte azalan görme sağlığını koruyor. İdrar söktürücü özelliğe sahip, bu sayede vücuttaki ödemin uzaklaştırılmasını kolaylaştırıyor. Sindirim sistemini destekliyor, prostat sağlığı için ve saç dökülmesine karşı kullanılması öneriliyor.

    • 11 Mart 2022 - 09:35 • Son Güncelleme:
    • 11 Mart 2022 - 09:35 • Son Güncelleme:
    1Kan şekeri düşüyor, ruh halini iyileştiriyor Kronik hastalıklarda çok etkili, kalp sağlığı, kanser, diyabet, demans...

    Biberiye yaygın olarak kullanılan geleneksel ağrı dindirici ve iltihap giderici şifalı bir baharattır. Hafızayı güçlendirici etkisi vardır. Biberiye, sıklıkla baharat veya çay olarak tüketilebilen ve aromaterapide de önemli yere sahip popüler bir bitkidir. Biberiyenin sağlık için faydaları nelerdir?

    2Kan şekeri düşüyor, ruh halini iyileştiriyor Kronik hastalıklarda çok etkili, kalp sağlığı, kanser, diyabet, demans...

    Biberiye, rosmarinik asit ve karnosik asit gibi antioksidan özellik gösteren polifenolik bileşikler içerir. Antioksidanlar, oksidatif stresle savaşır ve oksidatif stresin neden olduğu kalp hastalığı, kanser, diyabet, demans gibi kronik hastalıkların gelişme riskini azaltabilir. Rosmarinik ve karnosik asidin kanser üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalar, iki asidin antitümör özelliklere sahip olabileceğini ve lösemi, meme ve prostat kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlatabileceğini göstermektedir.

    3Kan şekeri düşüyor, ruh halini iyileştiriyor Kronik hastalıklarda çok etkili, kalp sağlığı, kanser, diyabet, demans...

    Ayrıca biberiyenin taze veya kuru yaprakları baharat veya çay olarak tüketilebilir. Biberiye özleri, yiyeceklerin raf ömrünü arttırmak için doğal antioksidan olarak kullanılır.

    4BİBERİYENİN KANSERE ETKİSİ

    BİBERİYENİN KANSERE ETKİSİ

    Biberiyede bulunan karnosol, rosmarinik, betülinik ve karnosik-asit kansere karşı koruyucudur. Bitkinin özleri cilt kanseri, lösemi, meme ve karaciğer kanseri, prostat, mesane, yumurtalık, kolon, akciğer ve pankreas kanserlerine karşı etkilidir. Hücrelere zarar vermeyen bir tedavi olarak doktor gözetiminde kemoterapi ilaçlarıyla birlikte kullanılabilir.

    5KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREBİLİR

    KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREBİLİR

    Biberiyenin kan şekeri üzerindeki etkilerini araştıran yeterli insan çalışması bulunmasa da test tüpü ve hayvan çalışmaları, biberiyede bulunan rosmarinik asit ve karnosik asitin kan şekeri üzerinde insülin benzeri etkilere sahip olduğunu ve glikozun kas hücrelerine emilimini artırarak kan şekerini düşürdüğünü göstermektedir. Düzenli olarak biberiye çayı içmek kan şekeri kontrolünü kolaylaştırabilir.

    6RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİR VE KONSANTRASYONU ARTIRIR

    RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİR VE KONSANTRASYONU ARTIRIR

    Araştırmalar, biberiye yağının teneffüs edilmesinin düşünme, konsantrasyon ve hafıza için önemli bir beyin kimyasalı olan asetilkolinin parçalanmasını önlemeye yardımcı olduğunu göstermektedir. 20 sağlıklı genç yetişkinde yapılan bir çalışmada, zihinsel testten 4-10 dakika önce biberiye yağının teneffüs edilmesinin konsantrasyonu, performansı ve ruh halini iyileştirdiği gözlemlenmiştir. 66 sanayi çalışanı ile yapılan 2 aylık bir çalışmada ise günde 150 ml suda 2 çay kaşığı (4 gram) biberiye içenlerin hiçbir şey içmeyenlere kıyasla işlerinde önemli ölçüde daha az tükenmişlik hissettikleri bildirilmiştir.

    7GÖZ SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

    GÖZ SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

    Biberiye çayındaki rosmarinik asit gibi bazı bileşikler katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi hastalıkların ilerlemesini ve şiddetini yavaşlatarak yaşla birlikte azalan görme sağlığını korumaya yardımcı olur.

    8ÖDEM ATMAYA YARDIMCI OLUR

    ÖDEM ATMAYA YARDIMCI OLUR

    Biberiye çayı idrar söktürücü özelliğe sahiptir, bu sayede vücuttaki ödemin uzaklaştırılmasını kolaylaştırır. Bununla birlikte, biberiye çayı bağırsak bakterilerinin sağlıklı dengesini teşvik ederek sindirim sistemini de destekler.

    9BİBERİYE NASIL KULLANILIR

    BİBERİYE NASIL KULLANILIR?

    Ağrı giderici olarak: 2 damla biberiye ve nane yağı, 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ile karıştırılır ve ağrıyan bölgeye sürülür.

    Nöropati ve nevralji için: 2 damla biberiye, ölmez çiçek ve selvi yağı, yarım çay kaşığı taşıyıcı yağ ile kullanılır.

    10Kan şekeri düşüyor, ruh halini iyileştiriyor Kronik hastalıklarda çok etkili, kalp sağlığı, kanser, diyabet, demans...

    Prostat sağlığı için: 2 damla biberiye yağını yarım çay kaşığı taşıyıcı yağ ile karıştırın ve testislere sürün.

    Konsantrasyon için: 3 damla biberiye yağı yarım çay kaşığı Hindistan cevizi yağıyla karıştırıp boynunuza ve cildinize sürün.

    Saç dökülmesine karşı: Biberiye yağı, sedir ağacı ve dağ kekiği yağıyla birlikte kullanıldığında kafa derisini tedavi edicidir.

    40 gram biberiye 2 litre kaynamış suda 10 dakika bekletilir; hazımsızlık, kansızlık, çarpıntı, baş dönmeleri, astım ve bronşit rahatsızlıklarına iyi gelir.

    11BİBERİYE ÇAYI NASIL YAPILIR

    BİBERİYE ÇAYI NASIL YAPILIR?

    Biberiyenin içinde bulunan besinlerden faydalanmak için 1 çay kaşığı kurutulmuş biberiye yaprağı bir fincan suda 10 dakika kaynatılır, biraz bekledikten sonra içime hazırdır.

    12BİBERİYE ZAYIFLATIR MI

    BİBERİYE ZAYIFLATIR MI?

    Biberiye kilo almayı önleyen, yağ yakıcı enzimler içermekte ve tokluk hissi yaratarak daha geç acıkmayı sağlamaktadır.

    13BİBERİYE KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT

    BİBERİYE KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT!

    Biberiye çayı antikoagülanlar, ACE inhibitörleri, diüretikler ve lityum gibi bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı sakıncalı olabilir. Bu nedenle kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. (Mynet)

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