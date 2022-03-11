Kan şekeri düşüyor, ruh halini iyileştiriyor! Kronik hastalıklarda çok etkili, kalp sağlığı, kanser, diyabet, demans...

RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİR VE KONSANTRASYONU ARTIRIR

Araştırmalar, biberiye yağının teneffüs edilmesinin düşünme, konsantrasyon ve hafıza için önemli bir beyin kimyasalı olan asetilkolinin parçalanmasını önlemeye yardımcı olduğunu göstermektedir. 20 sağlıklı genç yetişkinde yapılan bir çalışmada, zihinsel testten 4-10 dakika önce biberiye yağının teneffüs edilmesinin konsantrasyonu, performansı ve ruh halini iyileştirdiği gözlemlenmiştir. 66 sanayi çalışanı ile yapılan 2 aylık bir çalışmada ise günde 150 ml suda 2 çay kaşığı (4 gram) biberiye içenlerin hiçbir şey içmeyenlere kıyasla işlerinde önemli ölçüde daha az tükenmişlik hissettikleri bildirilmiştir.